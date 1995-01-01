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    Командам РПЛ разрешили делать по пять замен в матче

    Исполком РФС утвердил поправку, согласно которой в матчах РПЛ каждой команде будет разрешено делать по пять замен.

    Данная реформа должна снизить нагрузку на футболистов, которые уже около двух месяцев находятся на карантине из-за пандемии коронавируса.

    Чтобы избежать проблемы с затягиванием времени, тренер обязан провести все замены за три раза без учета перерыва.

    Ранее стало известно, что розыгрыш российской Премьер-лиги будет возобновлен 21 июня.

    Источник: Официальный твиттер РФС

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