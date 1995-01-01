Командам РПЛ разрешили делать по пять замен в матче

Я предлагаю ещё разрешить замену тренера и судьи по ходу матча.
Исполком РФС утвердил поправку, согласно которой в матчах РПЛ каждой команде будет разрешено делать по пять замен.
Данная реформа должна снизить нагрузку на футболистов, которые уже около двух месяцев находятся на карантине из-за пандемии коронавируса.
Чтобы избежать проблемы с затягиванием времени, тренер обязан провести все замены за три раза без учета перерыва.
Ранее стало известно, что розыгрыш российской Премьер-лиги будет возобновлен 21 июня.