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    Сезон РПЛ будет доигран без зрителей

    Оставшиеся матчи розыгрыша РПЛ сезона-2019/20 пройдут при пустых трибунах.

    «Регламент возобновления тренировок и проведения матчей обсуждается с органами исполнительной власти и будет принят сразу после согласования. По этому регламенту, все оставшиеся игры сезона пройдут без зрителей», – говорится в заявлении на официальном сайте лиги.

    РПЛ представила структуру календаря на остаток сезона

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    Сегодня, 14:29
    Комментарии3
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      Рейтинг: +3059

      Борат 17 минут назад

      Позор крючкохвостым пищевикам !
      Позор тарасовской петушне !
      Хряков в пердив !
      Гыгы

      0
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    • ...
      Рейтинг: +204

      Соня Мармеладова 38 минут назад

      Абсолютно правильно. Но теперь наверное есть смысл переносить игры на более маленькие стадионы, например Ростову - на Олимп-2, Сочи - на им. Метревелли, и т.д. Всё же стоимость организации матчей и аренды на больших стадионах выше, а доходов от матчдэя клубы лишились.

      0
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      Рейтинг: +9301

      parevg 44 минуты назад

      Это и так было понятно...
      А вот включать интершум, через динамики стадиона, было бы неплохо.
      И игрокам привычнее, и нам. Иначе эти игры будут напоминать предсезонные товарняки.

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