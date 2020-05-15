Сезон РПЛ будет доигран без зрителей

Оставшиеся матчи розыгрыша РПЛ сезона-2019/20 пройдут при пустых трибунах.

«Регламент возобновления тренировок и проведения матчей обсуждается с органами исполнительной власти и будет принят сразу после согласования. По этому регламенту, все оставшиеся игры сезона пройдут без зрителей», – говорится в заявлении на официальном сайте лиги.

РПЛ возобновится 21 июня.

Через три дня произойдет рестарт Кубка России.

Командам разрешили делать по пять замен в матче.

РПЛ представила структуру календаря на остаток сезона