Беленов: «Желаю «Анжи» возвращения в РПЛ и стабильности»

Вратарь «Уфы» Александр Беленов поздравил с днем рождения «Анжи». Клубу исполнилось 29 лет.

«Привет болельщикам «Анжи»; привет, Дагестан. У клуба день рождения, 29 лет. Искренне хочу поздравить клуб с этой датой, пожелать возвращения в РПЛ, стабильности и полных трибун. Всем болельщикам – крепкого здоровья», – сказал голкипер.

Беленов играл в Дагестане в 2016 году, провел 17 матчей в РПЛ, пропустил 18 голов.

«Анжи» в зоне «Юг» ПФЛ идет на предпоследнем месте.

В текущем десятилетии «Анжи» играл в плей-офф Лиги Европы.