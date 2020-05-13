Беленов: «Желаю «Анжи» возвращения в РПЛ и стабильности»

Вратарь «Уфы» Александр Беленов поздравил с днем рождения «Анжи». Клубу исполнилось 29 лет.

«Привет болельщикам «Анжи»; привет, Дагестан. У клуба день рождения, 29 лет. Искренне хочу поздравить клуб с этой датой, пожелать возвращения в РПЛ, стабильности и полных трибун. Всем болельщикам – крепкого здоровья», – сказал голкипер.