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    Беленов: «Желаю «Анжи» возвращения в РПЛ и стабильности»

    Вратарь «Уфы» Александр Беленов поздравил с днем рождения «Анжи». Клубу исполнилось 29 лет.

    «Привет болельщикам «Анжи»; привет, Дагестан. У клуба день рождения, 29 лет. Искренне хочу поздравить клуб с этой датой, пожелать возвращения в РПЛ, стабильности и полных трибун. Всем болельщикам – крепкого здоровья», – сказал голкипер.

    • Беленов играл в Дагестане в 2016 году, провел 17 матчей в РПЛ, пропустил 18 голов.
    • «Анжи» в зоне «Юг» ПФЛ идет на предпоследнем месте.
    • В текущем десятилетии «Анжи» играл в плей-офф Лиги Европы.

    Источник: твиттер «Анжи»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10398

      KLIM777 44 минуты назад

      анжи и ахмат пусть в фнл устраивают козни

      0
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      Рейтинг: +14512

      bset 1 час назад

      Желаю Анжи и Ахмату снова играть в одной лиге)))))

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