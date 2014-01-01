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    Широков: «Европа и Америка сидят дома, там огромное количество бомжей. Им тоже деньги раздают?»

    Бывший футболист «Зенита» и сборной России Роман Широков прокомментировал ситуацию с поддержкой населения во время пандемии коронавируса.

    «Вся Европа и Америка сидят дома. Там тоже большие проблемы. Что там, такие сумасшедшие деньги выделяют каждому? Мне кажется, что нет. Там не всем дают, только какому-то определенному кругу лиц. Там огромное количество бомжей. Им тоже раздают? Я не думаю. Почему тогда о них не говорят? Им, наверное, чуть легче. Они печатают деньги, не знаю, почему мы не можем напечатать. Говорят, что подскочит инфляция. Но не думаю, что нас это погубит. Вы же понимаете, сколько избыточной денежной массы, потом можно это изъять. Сейчас раздайте… Но не мне судить, я обыватель.

    Вертолетная раздача денег? Как они дойдут до населения? Как определить, кому они нужны, а кто может подождать? Все промышленники у нас – олигархи. У них деньги есть, за счeт государства уже поимели бабки. Они теперь должны людям, которые работают на их заводах, помочь из своего кармана. Эти люди же им помогают, работая на предприятии. Вот и помоги в кризисный момент. Вон товарищ Дорси, который «Твиттер» основал, из трех миллиардов своего состояния миллиард отдал. А у нас люди с 10 миллиардами долларов дают 10 миллионов рублей. И ощущение, что они герои нации. Надо вообще было это подальше спрятать и никогда не говорить», — сказал Широков в видео на ютуб-канале журналиста Сергея Егорова.

    • Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что в рамках дополнительных мер поддержки граждан в период пандемии россиянам предусмотрены разовые выплаты. Они составят 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет.

    Источник: Ютуб-канал «Футбольный биги»

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    Сегодня, 13:14
    Комментарии9
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      Рейтинг: +4142

      САДЫЧОК 43 минуты назад

      Широков , как раз там даже бомжам раздают и продуктовые наборы даже эмигрантам -а у нас НИКОМУ !

      1
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      Рейтинг: +1655

      mamba9090909 > САДЫЧОК 30 минут назад

      А ты бы стал брать ТЕ продуктовые наборы, которые там дают? Ты знаешь, что это за наборы? Сейчас в интернете распространяются слухи о этих продуктовых наборах и о больших суммах денег, раздаваемых всем, направо и налево. Слухи эти запускаются из-за рубежа, а поддерживаются нашими радикалами и либерастами, мечтающими о перевороте в стране. В Украине полыхнуло и что? Они счастливы стали? Только Россия не Украина, полыхнёт - мало не покажется. Донбас детским лепетом будет казаться.

      1
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      Рейтинг: +152

      valkam72 50 минут назад

      Как услышу слово бомж - так сразу видится мне болела зенита.

      -1
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      Рейтинг: +2044

      Бухбух 1 час назад

      Широков, наверно, не в курсе, что бомж в Европе и Америке - это то же самое что россиянин среднего класса с ЗП примерно 50 тыс.руб.

      0
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      Рейтинг: +10373

      KLIM777 1 час назад

      Да, там раздают деньги. Причем в очень приличных размерах!

      2
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      Рейтинг: +14837

      sssrspartak > KLIM777 48 минут назад

      там все же наверное люди то есть,а у нас толстомордые фиг поделятся!вот потому там про нас и думают плохо и санкции против нас применяют!жадин не любят нигде!

      0
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      Рейтинг: +453

      FCTB > KLIM777 19 минут назад

      Откуда такая информация? Ты присутствовал при раздачи денег в больших суммах?

      1
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      Рейтинг: +3020

      Давид59 1 час назад

      Прежде чем писать такое, Рома лучше бы узнал, что и как. В Америке с голоду умереть практически невозможно. А вот у нас запросто. Сейчас миллионы людей на улице остались. Без копейки

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      Рейтинг: +1655

      mamba9090909 > Давид59 15 минут назад

      А ты знаешь, какое положение в Америке? Рома то как раз лучше тебя знает. И где это ты видел миллионы выброшенных на улицу без копейки. У нас, к примеру, производство стоит, а зарплату выплачивают. И из всех моих знакомых, я никого не знаю, чтобы он остался без копейки. А из Америки, почему то, побежали многие, кто раньше туда уехал. Самолёты до сих пор не могут всех вывезти. Там уже 50 миллионов безработных. Выдали по 1500$ и гуляй Вася. Продукты подорожали, в клинике, без страховки, на тебя даже не посмотрят. А страховка стоит больших денег. Плюс 90% американцев живут в съёмном жилье. Владельцы подняли цены. Денег нет - иди на улицу. Огромные очереди за бесплатным пайком из просроченных продуктов............ Короче, надо знать ситуацию, прежде чем говорить.

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