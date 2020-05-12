Широков: «Европа и Америка сидят дома, там огромное количество бомжей. Им тоже деньги раздают?»

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Роман Широков прокомментировал ситуацию с поддержкой населения во время пандемии коронавируса.

«Вся Европа и Америка сидят дома. Там тоже большие проблемы. Что там, такие сумасшедшие деньги выделяют каждому? Мне кажется, что нет. Там не всем дают, только какому-то определенному кругу лиц. Там огромное количество бомжей. Им тоже раздают? Я не думаю. Почему тогда о них не говорят? Им, наверное, чуть легче. Они печатают деньги, не знаю, почему мы не можем напечатать. Говорят, что подскочит инфляция. Но не думаю, что нас это погубит. Вы же понимаете, сколько избыточной денежной массы, потом можно это изъять. Сейчас раздайте… Но не мне судить, я обыватель.

Вертолетная раздача денег? Как они дойдут до населения? Как определить, кому они нужны, а кто может подождать? Все промышленники у нас – олигархи. У них деньги есть, за счeт государства уже поимели бабки. Они теперь должны людям, которые работают на их заводах, помочь из своего кармана. Эти люди же им помогают, работая на предприятии. Вот и помоги в кризисный момент. Вон товарищ Дорси, который «Твиттер» основал, из трех миллиардов своего состояния миллиард отдал. А у нас люди с 10 миллиардами долларов дают 10 миллионов рублей. И ощущение, что они герои нации. Надо вообще было это подальше спрятать и никогда не говорить», — сказал Широков в видео на ютуб-канале журналиста Сергея Егорова.