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  • Широков: «Европа и Америка сидят дома, там огромное количество бомжей. Им тоже деньги раздают?»

Широков: «Европа и Америка сидят дома, там огромное количество бомжей. Им тоже деньги раздают?»

12 мая 2020, 13:14
43

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Роман Широков прокомментировал ситуацию с поддержкой населения во время пандемии коронавируса.

«Вся Европа и Америка сидят дома. Там тоже большие проблемы. Что там, такие сумасшедшие деньги выделяют каждому? Мне кажется, что нет. Там не всем дают, только какому-то определенному кругу лиц. Там огромное количество бомжей. Им тоже раздают? Я не думаю. Почему тогда о них не говорят? Им, наверное, чуть легче. Они печатают деньги, не знаю, почему мы не можем напечатать. Говорят, что подскочит инфляция. Но не думаю, что нас это погубит. Вы же понимаете, сколько избыточной денежной массы, потом можно это изъять. Сейчас раздайте… Но не мне судить, я обыватель.

Вертолетная раздача денег? Как они дойдут до населения? Как определить, кому они нужны, а кто может подождать? Все промышленники у нас – олигархи. У них деньги есть, за счeт государства уже поимели бабки. Они теперь должны людям, которые работают на их заводах, помочь из своего кармана. Эти люди же им помогают, работая на предприятии. Вот и помоги в кризисный момент. Вон товарищ Дорси, который «Твиттер» основал, из трех миллиардов своего состояния миллиард отдал. А у нас люди с 10 миллиардами долларов дают 10 миллионов рублей. И ощущение, что они герои нации. Надо вообще было это подальше спрятать и никогда не говорить», — сказал Широков в видео на ютуб-канале журналиста Сергея Егорова.

  • Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что в рамках дополнительных мер поддержки граждан в период пандемии россиянам предусмотрены разовые выплаты. Они составят 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет.

Источник: Ютуб-канал «Футбольный биги»
Россия. Премьер-лига Зенит Широков Роман
Комментарии (43)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Давид59
1589279020
Прежде чем писать такое, Рома лучше бы узнал, что и как. В Америке с голоду умереть практически невозможно. А вот у нас запросто. Сейчас миллионы людей на улице остались. Без копейки
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Бухбух
1589281839
Широков, наверно, не в курсе, что бомж в Европе и Америке - это то же самое что россиянин среднего класса с ЗП примерно 50 тыс.руб.
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valkam72
1589282738
Как услышу слово бомж - так сразу видится мне болела зенита.
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САДЫЧОК
1589283125
Широков , как раз там даже бомжам раздают и продуктовые наборы даже эмигрантам -а у нас НИКОМУ !
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Hektor 84
1589287429
Еще один не далекий болван решил высказаться. Молчи идиотина. В Европе просто нет такой пропасти между бедными и богатыми. Про Америку не знаю. Америка большая.
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Viper for CSKA
1589289769
А что собственно ориентироваться на Америку и Европу? Они намного богаче, тк у них не сырьевая экономика. У них многим действительно дают деньги, например, в ФРГ, хотя всё равно сначала компенсируют убытки крупного бизнеса, как в случае с Adidas. Но у них есть деньги на расдачу, как и на поддержание более высокого, чем у нас, качества жизни населения, а Россия - полупериферийный капитализм. И в связи с этим встаёт вопрос: Чем занимаются тридцать лет наши реформаторы? Промышленность разрушена, здравоохранение и образование - в ауте. Неужели только памятники сносить ума хватает? Естественно на трубе сидеть и проедать остатки советского наследия - удобнее и сподручнее, чем пытаться прорваться в капиталистический центр. Но тут вдруг оказывается, что такая политика, а также повальная приватизация прибыли и национализация убытков довели до ситуации, когда денег в бюджете нет, чтобы помочь народу, который их кормит. Только на олигархов осталось. А у многих стран Европы и США осталось и на население. Эх, загнивают.
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Волька
1589293732
Намек!широкову тоже нужны деньги не даром о бомжах заговорил
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AtticusFinch1
1589300922
Рома тарасовирус подцепил
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zigbert
1589315051
Разве в бомжах дело Роман? У нас их тоже не мало.
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