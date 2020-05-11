Директор «Ахмата» Айдамиров – о словах Шалимова про бомжей: «Карантин сказывается. Человек осознал, что совершил глупость»

Ахмед Айдамиров, генеральный директор «Ахмата», прокомментировал слова главного тренера команды Игоря Шалимова про бомжей. По мнению функционера, это была глупость.

«Карантин по-разному сказывается на каждом. Мы с Шалимовым поговорили и объяснили ему недопустимость таких заявлений. Человек осознал, что совершил глупость. В условиях пандемии надо быть добрее, ведь каждый совершает ошибки», – сказал Айдамиров.