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    Директор «Ахмата» Айдамиров – о словах Шалимова про бомжей: «Карантин сказывается. Человек осознал, что совершил глупость»

    Ахмед Айдамиров, генеральный директор «Ахмата», прокомментировал слова главного тренера команды Игоря Шалимова про бомжей. По мнению функционера, это была глупость.

    «Карантин по-разному сказывается на каждом. Мы с Шалимовым поговорили и объяснили ему недопустимость таких заявлений. Человек осознал, что совершил глупость. В условиях пандемии надо быть добрее, ведь каждый совершает ошибки», – сказал Айдамиров.

    • РПЛ может возобновиться в июне.
    • «Ахмат» находится на последнем месте в турнирной таблице.
    • Шалимов возглавил команду по ходу сезона.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 17:14
    Комментарии4
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      Рейтинг: +394

      david17 22 минуты назад

      При чем тут карантин, если он недалекий человек

      0
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      Рейтинг: +2038

      Бухбух 1 час назад

      Это не глупость, а отсутствие интеллекта.

      0
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      ...
      Рейтинг: +38564

      MaxRnD > Бухбух 28 минут назад

      Это избыток алкоголя или психотропных

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      Рейтинг: +117

      Соня Мармеладова 1 час назад

      Мерзкий клуб, мерзкое руководство и мерзкий тренер. В угол поставили)

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