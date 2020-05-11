Директор «Ахмата» Айдамиров – о словах Шалимова про бомжей: «Карантин сказывается. Человек осознал, что совершил глупость»

Ахмед Айдамиров, генеральный директор «Ахмата», прокомментировал слова главного тренера команды Игоря Шалимова про бомжей. По мнению функционера, это была глупость.
«Карантин по-разному сказывается на каждом. Мы с Шалимовым поговорили и объяснили ему недопустимость таких заявлений. Человек осознал, что совершил глупость. В условиях пандемии надо быть добрее, ведь каждый совершает ошибки», – сказал Айдамиров.
- РПЛ может возобновиться в июне.
- «Ахмат» находится на последнем месте в турнирной таблице.
- Шалимов возглавил команду по ходу сезона.
Источник: «Спорт-Экспресс»