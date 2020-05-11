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  • Директор «Ахмата» Айдамиров – о словах Шалимова про бомжей: «Карантин сказывается. Человек осознал, что совершил глупость»

Директор «Ахмата» Айдамиров – о словах Шалимова про бомжей: «Карантин сказывается. Человек осознал, что совершил глупость»

11 мая 2020, 17:14
13

Ахмед Айдамиров, генеральный директор «Ахмата», прокомментировал слова главного тренера команды Игоря Шалимова про бомжей. По мнению функционера, это была глупость.

«Карантин по-разному сказывается на каждом. Мы с Шалимовым поговорили и объяснили ему недопустимость таких заявлений. Человек осознал, что совершил глупость. В условиях пандемии надо быть добрее, ведь каждый совершает ошибки», – сказал Айдамиров.

  • РПЛ может возобновиться в июне.
  • «Ахмат» находится на последнем месте в турнирной таблице.
  • Шалимов возглавил команду по ходу сезона.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ахмат Шалимов Игорь
Комментарии (13)
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Соня Мармеладова
1589207187
Мерзкий клуб, мерзкое руководство и мерзкий тренер. В угол поставили)
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Бухбух
1589207472
Это не глупость, а отсутствие интеллекта.
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david17
1589211623
При чем тут карантин, если он недалекий человек
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BRO_football
1589214026
В таких случаях надо лично с Рамзаном Ахатовичем воспитательные беседы проводить. Многие люди после такого меняли своё мнение и часто извинялись..
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Сильвербой
1589215567
А карантин сказывается только на идиотах? У нас что не высер футболиста, чты бывшего что нынешнего, то все в десятку!!! Давно что-то не высказывался звезда сборной, сериалы наверное смотрит...
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paracetamol
1589222060
В карантин его на 15 суток, пусть протрезвится, недотренер!
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mutabor0992
1589223209
Как осознал а?Че он нам тут лапшу вешает!?!Если перепил Игорек и за помелом не следит,то это его проблемы.Пусть извинится и скажет,что осознал...А мы оценим и подумаем...А то может он не до конца осознал!
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evgevg13
1589253880
Шалимова на полгода в бомжи в командировку отправить. Пусть попробует
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Hektor 84
1589284046
Тогда оштрафуйте его на кругленькую сумму и публичное извинение.
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zigbert
1589314681
Хорошо если осознает. А то ведь в последнее время Шалимов не отличался своими высказываниями.
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