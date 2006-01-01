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    Сычев: «Хочется двигаться по карьере спортивного менеджера. Футбол – главное для меня»

    Бывший форвард сборной России Дмитрий Сычев в интервью «Голу» сказал, что планирует стать спортивным менеджером. У спортсмена три образования.

    – Как все успевать, быть в форме и находить время на себя и личную жизнь?

    – Все дело в желании. Если есть желание и энергия, то человек найдет время на что угодно: и на себя, и на развитие, и на театры, и на встречи с друзьями, и на рестораны, концерты и так далее. Все это у меня есть. Это не просто, но я успеваю.

    Есть те, кто говорят: «Да не, это нереально все». Это выбор каждого. Я не хочу дома сидеть на месте. Я хочу общаться с интересными людьми, узнавать что-то важное для себя. Скука – это неинтересно, это топтание на месте и деградация.

    Я за активный образ жизни. Потому что это спорт, я его люблю. И потому что важно перед собой всегда ставить цели и расти духовно. Много нехорошего в нас, много соблазнов свернуть с правильного пути – хочется, наоборот: что-то создавать, а не разрушать.

    Плюс хочется двигаться по карьере спортивного менеджера. Футбол – это главное для меня. И хочется развиваться в этом направлении. Мой диплом, полученный в Высшей школе экономике по программе ФИФА, дает надежды на хорошее будущее.

    • Сычев завершил карьеру игрока в прошлом году.
    • За сборную России игрок провел 47 матчей, забил 15 голов.
    • Сычев брал с командой бронзу Евро-2008.

    Душевный Сычев – в интервью о подкасте, чае, трех дипломах, любопытстве и смысле жизни

    Источник: «Гол»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2397

      mutabor0992 38 минут назад

      Так купи плэйстейшн и вперед...

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      Рейтинг: +1031

      Иван Петров 1986 44 минуты назад

      Ну менеджеров-то у на до хрена, а вот специалистов маловато будет.

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