Сычев: «Хочется двигаться по карьере спортивного менеджера. Футбол – главное для меня»

Бывший форвард сборной России Дмитрий Сычев в интервью «Голу» сказал, что планирует стать спортивным менеджером. У спортсмена три образования.

– Как все успевать, быть в форме и находить время на себя и личную жизнь?

– Все дело в желании. Если есть желание и энергия, то человек найдет время на что угодно: и на себя, и на развитие, и на театры, и на встречи с друзьями, и на рестораны, концерты и так далее. Все это у меня есть. Это не просто, но я успеваю.

Есть те, кто говорят: «Да не, это нереально все». Это выбор каждого. Я не хочу дома сидеть на месте. Я хочу общаться с интересными людьми, узнавать что-то важное для себя. Скука – это неинтересно, это топтание на месте и деградация.

Я за активный образ жизни. Потому что это спорт, я его люблю. И потому что важно перед собой всегда ставить цели и расти духовно. Много нехорошего в нас, много соблазнов свернуть с правильного пути – хочется, наоборот: что-то создавать, а не разрушать.

Плюс хочется двигаться по карьере спортивного менеджера. Футбол – это главное для меня. И хочется развиваться в этом направлении. Мой диплом, полученный в Высшей школе экономике по программе ФИФА, дает надежды на хорошее будущее.

Сычев завершил карьеру игрока в прошлом году.

За сборную России игрок провел 47 матчей, забил 15 голов.

Сычев брал с командой бронзу Евро-2008.

Душевный Сычев – в интервью о подкасте, чае, трех дипломах, любопытстве и смысле жизни