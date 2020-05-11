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  • Сычев: «Хочется двигаться по карьере спортивного менеджера. Футбол – главное для меня»

Сычев: «Хочется двигаться по карьере спортивного менеджера. Футбол – главное для меня»

11 мая 2020, 14:40
3

Бывший форвард сборной России Дмитрий Сычев в интервью «Голу» сказал, что планирует стать спортивным менеджером. У спортсмена три образования.

– Как все успевать, быть в форме и находить время на себя и личную жизнь?

– Все дело в желании. Если есть желание и энергия, то человек найдет время на что угодно: и на себя, и на развитие, и на театры, и на встречи с друзьями, и на рестораны, концерты и так далее. Все это у меня есть. Это не просто, но я успеваю.

Есть те, кто говорят: «Да не, это нереально все». Это выбор каждого. Я не хочу дома сидеть на месте. Я хочу общаться с интересными людьми, узнавать что-то важное для себя. Скука – это неинтересно, это топтание на месте и деградация.

Я за активный образ жизни. Потому что это спорт, я его люблю. И потому что важно перед собой всегда ставить цели и расти духовно. Много нехорошего в нас, много соблазнов свернуть с правильного пути – хочется, наоборот: что-то создавать, а не разрушать.

Плюс хочется двигаться по карьере спортивного менеджера. Футбол – это главное для меня. И хочется развиваться в этом направлении. Мой диплом, полученный в Высшей школе экономике по программе ФИФА, дает надежды на хорошее будущее.

  • Сычев завершил карьеру игрока в прошлом году.
  • За сборную России игрок провел 47 матчей, забил 15 голов.
  • Сычев брал с командой бронзу Евро-2008.

Душевный Сычев – в интервью о подкасте, чае, трех дипломах, любопытстве и смысле жизни

Источник: «Гол»
Россия. Премьер-лига Сычев Дмитрий
Комментарии (3)
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Отправить
Иван Петров 1986
1589200401
Ну менеджеров-то у на до хрена, а вот специалистов маловато будет.
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mutabor0992
1589200742
Так купи плэйстейшн и вперед...
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Бухбух
1589207981
Сычев: "Ну, для начала, можно менеджером в Окжетпес".
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