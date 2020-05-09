Хиддинк – об игре «Челси» – «Барселона» в 2009 году: «Худшее судейство, что я видел. Подумал, что матч мог быть куплен»

Бывший главный тренер «Челси» Гус Хиддинк рассказал о чувствах, которые у него были во время ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» в 2009 году. По сумме двух встреч дальше прошли каталонцы.

«Работа Тома-Хеннинга Эвребе меня удивила, потому что до этого он судил прекрасно. В этом же матче было худшее судейство, что я видел.

Это был единственный раз, когда я подумал, что матч куплен», – приводит слова голландского тренера Talksport.