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    Хиддинк – об игре «Челси» – «Барселона» в 2009 году: «Худшее судейство, что я видел. Подумал, что матч мог быть куплен»

    Бывший главный тренер «Челси» Гус Хиддинк рассказал о чувствах, которые у него были во время ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» в 2009 году. По сумме двух встреч дальше прошли каталонцы.

    «Работа Тома-Хеннинга Эвребе меня удивила, потому что до этого он судил прекрасно. В этом же матче было худшее судейство, что я видел.

    Это был единственный раз, когда я подумал, что матч куплен», – приводит слова голландского тренера Talksport.

    • Хиддинк в то время тренировал и сборную России.
    • «Барселона» в том сезоне выиграла Лигу чемпионов.
    • Хиддинк не тренирует с прошлого года.

    Источник: Talksport

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