Football Italia: «ПСЖ» просит «Интер» продлить аренду Икарди или снизить на 20 миллионов сумму выкупа

«ПСЖ» ведет переговоры с «Интером» о трансфере нападающего Мауро Икарди.

Как сообщает Football Italia, парижане не готовы выкупить 27-летнего футболиста за 70 миллионов евро.

Французский клуб просит итальянских коллег либо снизить стоимость аргентинца до 50 миллионов, либо продлить его аренду еще на один сезон.

Ранее стало известно о готовности «ПСЖ» включить в сделку полузащитника Юлиана Дракслера.

Икарди в текущем сезоне забил 20 голов и сделал четыре ассиста в 31 матче.