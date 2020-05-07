Игрок «Лос-Анджелес Гэлакси» Сиани: «Ибрагимович ненавидит Кавани и еще трех футболистов»

Защитник американского «Лос-Анджелес Гэлакси» Микаэль Сиани рассказал, кого из футболистов ненавидит Златан Ибрагимович. До зимы швед выступал в Лос-Анджелесе.

«Если ты начинаешь дружить с Эдинсоном Кавани, то Ибрагимовичу это не нравится. Ты со Златаном или против него. Я общался с ним, когда он выступал за «Гэлакси». Он рассказал, что у него были хорошие отношения с Лораном Бланом, но не со своим партнeром по атаке в «ПСЖ». Кавани был единственным из игроков парижского клуба, с которым Златан не ладил. Он сказал мне, что ненавидит четырeх футболистов. Кавани является одним из них», – цитирует Сиани «Чемпионат» со ссылкой на RMC Sport.