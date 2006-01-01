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    Игрок «Лос-Анджелес Гэлакси» Сиани: «Ибрагимович ненавидит Кавани и еще трех футболистов»

    Защитник американского «Лос-Анджелес Гэлакси» Микаэль Сиани рассказал, кого из футболистов ненавидит Златан Ибрагимович. До зимы швед выступал в Лос-Анджелесе.

    «Если ты начинаешь дружить с Эдинсоном Кавани, то Ибрагимовичу это не нравится. Ты со Златаном или против него. Я общался с ним, когда он выступал за «Гэлакси». Он рассказал, что у него были хорошие отношения с Лораном Бланом, но не со своим партнeром по атаке в «ПСЖ». Кавани был единственным из игроков парижского клуба, с которым Златан не ладил. Он сказал мне, что ненавидит четырeх футболистов. Кавани является одним из них», – цитирует Сиани «Чемпионат» со ссылкой на RMC Sport.

    • Ибрагимович играл за «ПСЖ» с 2012 по 2016 год.
    • В США швед выступал с 2018 по 2019 год.
    • Ибрагимович брал Лигу Европы с «Манчестер Юнайтед».

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +266

      jengais 11 минут назад

      А кто ещё три футболиста?

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