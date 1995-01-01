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    Шалимов удалил свой аккаунт в инстаграме

    Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов решил удалить свою страницу в инстаграме.

    «Только что я полностью удалил инстаграм. Потому что завтра, 5 мая, я вылетаю в Грозный и приступаю к работе. Вся эта шелуха мне неинтересна. Я про неe забуду уже завтра, если не сегодня вечером», – сказал Шалимов.

    Ранее 51-летний специалист сделал резонансное заявление про дармоедов. Многие пользователи восприняли его как критику россиян, просящих помощи у правительства в период карантина из-за пандемии коронавируса.

    Позднее Шалимов удалил свой пост и объяснил в комментарии Sport24, что имел в виду своих футболистов.

    Уткин – о Шалимове: «Тренер аутсайдера РПЛ с зарплатой полмиллиона долларов называет дармоедом кого-то еще. Не себя»

    Источник: Metaratings

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2572

      solodealer 20 минут назад

      Напрягши лоб, с тупым мурлом
      развёл сначала ты п....здёшь...
      Попал в просак (ведь думать в лом)
      и "збрызнул... КРЫСА, ЧЁ ВОЗЬМЁШЬ...

      0
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      Рейтинг: +3824

      3a zenit 38 минут назад

      да похер что ты там забудешь)) инет не забудет и тебя зачмырят!Что в голове вот у таких идиотов имеющих всё,пишут в инете то что может сломать им жизнь?

      1
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      Рейтинг: +2311

      alarm 1 час назад

      сцыкливо так, по-тарасовски)

      -2
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      Рейтинг: +14680

      sssrspartak > alarm 44 минуты назад

      не тебе говорить!ты такое же сыкло,только бомжарское!так и хочется пнуть ,как последнюю прости.у.ку керенскую!

      1
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      Рейтинг: +2311

      alarm > sssrspartak 25 минут назад

      ты меня в спартачи записал, что ли? самые настоящие бомжЫ, всю историю без собственного дома. влезли на чужой участок в деревне тарасовка, захватили баню, забором обнесли, зулусов теперь там парят и прочая дезеувщина. позор тарасовским бомжам!

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      Рейтинг: +14680

      sssrspartak > alarm 19 минут назад

      такую шлюху нам и за даром не надь!вы с боратом весь сайт испоганили своими тупыми позорами да гадостями!или ты литейка все таки ,а не аларм с боратом?да сыкло сознаться,что это так?да еще который с членом за щекой тут выкабениваться начал!неужели у вас ваще нет ничего человеческого?да наверное нет!

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