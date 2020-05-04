Шалимов удалил свой аккаунт в инстаграме

Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов решил удалить свою страницу в инстаграме.

«Только что я полностью удалил инстаграм. Потому что завтра, 5 мая, я вылетаю в Грозный и приступаю к работе. Вся эта шелуха мне неинтересна. Я про неe забуду уже завтра, если не сегодня вечером», – сказал Шалимов.

Ранее 51-летний специалист сделал резонансное заявление про дармоедов. Многие пользователи восприняли его как критику россиян, просящих помощи у правительства в период карантина из-за пандемии коронавируса.

Позднее Шалимов удалил свой пост и объяснил в комментарии Sport24, что имел в виду своих футболистов.

Уткин – о Шалимове: «Тренер аутсайдера РПЛ с зарплатой полмиллиона долларов называет дармоедом кого-то еще. Не себя»