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Шалимов удалил свой аккаунт в инстаграме

4 мая 2020, 20:45
11

Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов решил удалить свою страницу в инстаграме.

«Только что я полностью удалил инстаграм. Потому что завтра, 5 мая, я вылетаю в Грозный и приступаю к работе. Вся эта шелуха мне неинтересна. Я про неe забуду уже завтра, если не сегодня вечером», – сказал Шалимов.

Ранее 51-летний специалист сделал резонансное заявление про дармоедов. Многие пользователи восприняли его как критику россиян, просящих помощи у правительства в период карантина из-за пандемии коронавируса.

Позднее Шалимов удалил свой пост и объяснил в комментарии Sport24, что имел в виду своих футболистов.

Уткин – о Шалимове: «Тренер аутсайдера РПЛ с зарплатой полмиллиона долларов называет дармоедом кого-то еще. Не себя»

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Ахмат Шалимов Игорь
Комментарии (11)
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3a zenit
1588616934
да похер что ты там забудешь)) инет не забудет и тебя зачмырят!Что в голове вот у таких идиотов имеющих всё,пишут в инете то что может сломать им жизнь?
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САДЫЧОК
1588627285
Шалимов ты отброс , на тебе подорванное здоровье Садырина ,твоей омерзительной выходкой !
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baslim10z
1588662672
Люди не забудут твоих поганый слов, дармоед. Нагадил, а теперь он все забудет(эту шелуху). Даже сейчас оскорбляет людей, тварь мерзкая.
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латунный
1588672782
надо петицию собрать и сделать его главным чабаном и навечно его в горы
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zigbert
1588687867
Дошло ,да видимо поздно.
Ответить
кто там
1588695920
Жалкий, убогий, никчёмный выродок.
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Hektor 84
1588722385
Лучше расскажи как ты затеял бунт в сборной будучи футболистом
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