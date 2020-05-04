Шалимов: «Я за то, чтобы сезон прекратили и «Ахмат» остался в РПЛ»

Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов выразил мнение по вопросу возобновления сезона РПЛ. Он бы не хотел, чтобы турнир был продолжен.

«Команда собирается 10 числа, будет проблема с иностранцами, до 17 мая где-то закрыты аэропорты. Мы все должны собраться, пройти тест на коронавирус, потом по ходу посмотрим, будем ли сидеть на карантине или нет, а дальше проступаем к тренировкам.

Пока ориентируемся на 21 или 28 июня, как на дату возобновления чемпионата. Хотя всe будет понятнее 15 мая, будет видеоконференция всех руководителей клуба. На спад пока ничего не идeт, заражeнных всe больше. Сложно что-то говорить.

Конечно, я за то, чтобы чемпионат прекратился, и мы остались в РПЛ, разобрались с игроками, у которых заканчиваются контракты. И даже за два месяца мы можем собраться, начать тренироваться.

Если бы я сказал, что мы все выступаем за то, чтобы доиграть чемпионат, игроки и остальные, желающие добра «Ахмату», сказали бы, что у меня с головой не всe нормально», – сказал Шалимов Сергею Егорову.