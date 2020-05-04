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  • Шалимов: «Я за то, чтобы сезон прекратили и «Ахмат» остался в РПЛ»

Шалимов: «Я за то, чтобы сезон прекратили и «Ахмат» остался в РПЛ»

4 мая 2020, 14:05
20

Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов выразил мнение по вопросу возобновления сезона РПЛ. Он бы не хотел, чтобы турнир был продолжен.

«Команда собирается 10 числа, будет проблема с иностранцами, до 17 мая где-то закрыты аэропорты. Мы все должны собраться, пройти тест на коронавирус, потом по ходу посмотрим, будем ли сидеть на карантине или нет, а дальше проступаем к тренировкам.

Пока ориентируемся на 21 или 28 июня, как на дату возобновления чемпионата. Хотя всe будет понятнее 15 мая, будет видеоконференция всех руководителей клуба. На спад пока ничего не идeт, заражeнных всe больше. Сложно что-то говорить.

Конечно, я за то, чтобы чемпионат прекратился, и мы остались в РПЛ, разобрались с игроками, у которых заканчиваются контракты. И даже за два месяца мы можем собраться, начать тренироваться.

Если бы я сказал, что мы все выступаем за то, чтобы доиграть чемпионат, игроки и остальные, желающие добра «Ахмату», сказали бы, что у меня с головой не всe нормально», – сказал Шалимов Сергею Егорову.

  • РПЛ не возобновится раньше июня.
  • Турнир прервали в марте из-за пандемии коронавируса.
  • По всему миру от инфекции умерло более 239000 человек.

Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»
Россия. Премьер-лига Ахмат Шалимов Игорь
Комментарии (20)
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Бухбух
1588591955
Ротор, Химки, Чертаново и Торпедо хотят, чтобы сезон прекратили и "Ахмат" вылетел в ФНЛ.
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Armani nn
1588592832
А люди,которых ты дармоедами назвал,против того что б Ахмат который не наиграл на РПЛ, остался на следующий.
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Ziklop
1588593117
Дармоед хочет деньги получать на халяву.
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SEREGA 64
1588597331
ПУТИНСКИЙ КРЫСЕНЫШ
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New Life
1588598540
Я за то, чтобы тебя сократили, и ты остался бы не у дел.
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MaxRnD
1588599742
Это прямо Путин в футболе, тоже обнулиться решил
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oyabun
1588601305
А ведь был когда то хорошим футболистом. Во что превратился?..
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zaichkin777@gmail.com
1588602016
Физрук- Кадыровская проститутка.
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GoldPlayFIFARus9
1588602059
Хм... Сначала говорит, что быть дармоедом плохо. Потом был полет сознания на тему того, что если ты дармоед, то лучше тебе быть бомжом, но я не очень понял что он несет. А вообще, правду ведь говорит. Ну правда, давайте перестанем уже кормить дармоедов. Ни рубля дотаций убыточной Чечне. Ни рубля задолженности вечным должникам - жителям Чечни, которые накопили миллиарды долгов за газ, за электричество, за воду, еще черт знает за что. Действительно, а почему наши деньги должны идти на дворцы и самолеты Кадырова, почему мы должны закрывать глаза на совершенно обнальный "благотворительный фонд им. жены Кадырова", почему мы должны смотреть на сто процентных дармоедов - жителей Чечни, живущих за наш с вами счет? Бомжей, которые не в состоянии работать нигде, но получающих субсидии? Бомжей, зачастую не платящих налоги, но получающих те деньги, которые мы платим федеральной власти? Все он правильно сказал. Ни копейки дотаций Чечне. За любую задолженность - принудительное взыскание имуществом. Кстати, напомню что дармоед, снявший это видео, получает пол миллиона долларов в год за тренировку команды, которая вечно занимает последние места.
Ответить
Футбольная Национальная Л
1588602353
И кто после этого дармоед? Натренировал на 16 место, доигрывать не может, но прописку в РПЛ принесите ему на блюдечке.
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