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    Шалимов: «Я за то, чтобы сезон прекратили и «Ахмат» остался в РПЛ»

    Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов выразил мнение по вопросу возобновления сезона РПЛ. Он бы не хотел, чтобы турнир был продолжен.

    «Команда собирается 10 числа, будет проблема с иностранцами, до 17 мая где-то закрыты аэропорты. Мы все должны собраться, пройти тест на коронавирус, потом по ходу посмотрим, будем ли сидеть на карантине или нет, а дальше проступаем к тренировкам.

    Пока ориентируемся на 21 или 28 июня, как на дату возобновления чемпионата. Хотя всe будет понятнее 15 мая, будет видеоконференция всех руководителей клуба. На спад пока ничего не идeт, заражeнных всe больше. Сложно что-то говорить.

    Конечно, я за то, чтобы чемпионат прекратился, и мы остались в РПЛ, разобрались с игроками, у которых заканчиваются контракты. И даже за два месяца мы можем собраться, начать тренироваться.

    Если бы я сказал, что мы все выступаем за то, чтобы доиграть чемпионат, игроки и остальные, желающие добра «Ахмату», сказали бы, что у меня с головой не всe нормально», – сказал Шалимов Сергею Егорову.

    • РПЛ не возобновится раньше июня.
    • Турнир прервали в марте из-за пандемии коронавируса.
    • По всему миру от инфекции умерло более 239000 человек.

    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2312

      alarm 6 минут назад

      стыдно за спартак, ахмет и шалимова!

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      Рейтинг: +1975

      Бухбух 9 минут назад

      Ротор, Химки, Чертаново и Торпедо хотят, чтобы сезон прекратили и "Ахмат" вылетел в ФНЛ.

      0
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      Рейтинг: +869

      Cleaner 31 минуту назад

      Наиграли на ФНЛ, туда и идите. С тренером дармоедом.

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