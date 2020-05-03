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  • Аршавин: «Мертезакер всегда мне радовался на тренировках, кричал матные слова. Иногда носил меня на руках, как маленького»

Аршавин: «Мертезакер всегда мне радовался на тренировках, кричал матные слова. Иногда носил меня на руках, как маленького»

3 мая 2020, 21:33
22

Экс-форвард «Арсенала» Андрей Аршавин рассказал о своих отношениях с защитником Пером Мертезакером, с которым они вместе играли за лондонский клуб.

«За весь мой период игры в «Арсенале» команда пыталась усилить центр обороны. Даже в 2020 году этого не случилось, к сожалению.

Что касается Мертезакера, то я был, наверное, самым любимым его футболистом. Он всегда радовался, когда видел меня на тренировках, кричал матные слова. Они меня с Подольски очень любили. Плюс наша антропометрия — два метра и метр семьдесят. Он меня иногда на руки брал, носил как маленького ребенка. Пер был очень веселый, жизнерадостный, компенсировал свой недостаток скорости великолепным чтением игры. Это такой немецкий Виктор Онопко, — сказал Аршавин.

  • Аршавин выступал за «Арсенал» с 2009 по 2013 годы. Он провел в составе лондонцев 105 матчей, забив 23 гола.
  • Мертезакер играл в «Арсенале» с 2011 по 2018 годы. Немец забил шесть мячей в 156 матчах.

Источник: «Матч ТВ»
Англия. Премьер-лига Арсенал Аршавин Андрей Мертезакер Пер
Комментарии (22)
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giluxa1963
1588531717
настальжи кто бы сейчас поносил
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ufos73
1588532969
Ага все помним как команда радовалась твоим выходам на замену... Наверно к Зюбе посылал, и даже пытался туда отнести )))))))
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david17
1588533688
Матные слова радость только могут у аларма , литейного и бората вызывать)
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фанат джигурды
1588534063
Совку1985 далеко до Мертезакера.
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СССР 1985
1588540054
Аршавин выступал за «Арсенал» с 2009 по 2013 год. В составе «канониров» он сыграл 145 матчей, забил 31 гол и отдал 46 результативных передач.
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СССР 1985
1588540501
Все недоски уже отметились, как Вы жалки david17, фанат джигурды,ufos73 и ничтожны.)) На убогих таких как вы, даже обижаться грешно. Видимо жизнь вас сильно обидела и опустила так низко, что вы кроме как кидаться в самих себя дерьмом на большее и не способны.)) Вы ни черта не помните, ибо не смотрели ни одного матча. А Андрея в Арсенале любили все!! И сколько бы вы тут не тявкали, вы мусором под ногами и останетесь. Палата №6!!! Не болейте, букашки.)
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vka1970
1588540908
Пудила с ником СССР 1985 пытается из себя мать Терезу изобразить попутно расхваливая Аршавина.Парень реально не плохой в своём амплуа и в рекламе подобных идиотов не нуждается.Время само всё расставит по местам.
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