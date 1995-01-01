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    Аршавин: «Мертезакер всегда мне радовался на тренировках, кричал матные слова. Иногда носил меня на руках, как маленького»

    Экс-форвард «Арсенала» Андрей Аршавин рассказал о своих отношениях с защитником Пером Мертезакером, с которым они вместе играли за лондонский клуб.

    «За весь мой период игры в «Арсенале» команда пыталась усилить центр обороны. Даже в 2020 году этого не случилось, к сожалению.

    Что касается Мертезакера, то я был, наверное, самым любимым его футболистом. Он всегда радовался, когда видел меня на тренировках, кричал матные слова. Они меня с Подольски очень любили. Плюс наша антропометрия — два метра и метр семьдесят. Он меня иногда на руки брал, носил как маленького ребенка. Пер был очень веселый, жизнерадостный, компенсировал свой недостаток скорости великолепным чтением игры. Это такой немецкий Виктор Онопко, — сказал Аршавин.

    • Аршавин выступал за «Арсенал» с 2009 по 2013 годы. Он провел в составе лондонцев 105 матчей, забив 23 гола.
    • Мертезакер играл в «Арсенале» с 2011 по 2018 годы. Немец забил шесть мячей в 156 матчах.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1815

      giluxa1963 10 минут назад

      настальжи кто бы сейчас поносил

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