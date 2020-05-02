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  • Моуринью: «После поражения «Реала» от «Баварии» в серии пенальти я единственный раз в карьере плакал»

Моуринью: «После поражения «Реала» от «Баварии» в серии пенальти я единственный раз в карьере плакал»

2 мая 2020, 13:57
2

Бывший главный тренер «Реала» Жозе Моуринью рассказал о своих эмоциях после вылета мадридцев из Лиги чемпионов в сезоне-2011/12.

«К сожалению, это футбол. Роналду, Кака, Рамос – три монстра, которые никогда не вызывали сомнений, но они тоже люди. Той ночью единственный раз в тренерской карьере я плакал после матча. Хорошо это помню. Мы с помощником Айтором Каранкой остановились в машине перед моим домом и оба заплакали. Было очень тяжело, потому что мы были лучшими в том сезоне», – сказал Моуринью.

Моуринью: «Мой «Реал» закончил доминирование «Барселоны». Мы были лучшей командой Европы»

Источник: Marca
Лига чемпионов Реал Бавария Моуринью Жозе
Комментарии (2)
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Viper for CSKA
1588419257
Не сказал бы, что Реал был в том сезоне лучше Баварии. Они были равны. На мой взгляд, самая эмоциональная серия пенальти, потому что жалко было бы любую из команд. Помню лицо Моуринью в тот вечер. Никогда такие неподдельные переживания на его лице не видел. Любопытно на самом деле, как Моуринью бы сыграл с тем Челси в финале, потому что Бавария устроила в том матче форменное безобразие. Не выиграть, имея такое преимущество по игре - это что-то с чем-то, хотя это нисколько не умаляет заслуг лондонцев.
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general.lizyukov
1588437450
Да ладно, Жозе, ты след в истории футбола уже оставил. Отличный тренер, специалист высшего уровня. А эмоции - молодец, ты человек, не робот. Иногда можно и поплакать. Я не плакал, когда мои сослуживцы погибали/умирали. А когда вёз кота на усыпление, потому что он был неизлечим и страдал, плакал как ребёнок.
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