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    Моуринью: «После поражения «Реала» от «Баварии» в серии пенальти я единственный раз в карьере плакал»

    Бывший главный тренер «Реала» Жозе Моуринью рассказал о своих эмоциях после вылета мадридцев из Лиги чемпионов в сезоне-2011/12.

    «К сожалению, это футбол. Роналду, Кака, Рамос – три монстра, которые никогда не вызывали сомнений, но они тоже люди. Той ночью единственный раз в тренерской карьере я плакал после матча. Хорошо это помню. Мы с помощником Айтором Каранкой остановились в машине перед моим домом и оба заплакали. Было очень тяжело, потому что мы были лучшими в том сезоне», – сказал Моуринью.

    Моуринью: «Мой «Реал» закончил доминирование «Барселоны». Мы были лучшей командой Европы»

    Источник: Marca

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    Сегодня, 13:57
    Комментарии3
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      Рейтинг: +9

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      Рейтинг: +4686

      Viper for CSKA 1 час назад

      Не сказал бы, что Реал был в том сезоне лучше Баварии. Они были равны. На мой взгляд, самая эмоциональная серия пенальти, потому что жалко было бы любую из команд. Помню лицо Моуринью в тот вечер. Никогда такие неподдельные переживания на его лице не видел. Любопытно на самом деле, как Моуринью бы сыграл с тем Челси в финале, потому что Бавария устроила в том матче форменное безобразие. Не выиграть, имея такое преимущество по игре - это что-то с чем-то, хотя это нисколько не умаляет заслуг лондонцев.

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      Рейтинг: +1212

      FRZZ 2 часа назад

      Увы, кто лучше, кто хуже - это уже не волнует никого, осталось позади в истории.

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