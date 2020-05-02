Моуринью: «После поражения «Реала» от «Баварии» в серии пенальти я единственный раз в карьере плакал»

Бывший главный тренер «Реала» Жозе Моуринью рассказал о своих эмоциях после вылета мадридцев из Лиги чемпионов в сезоне-2011/12.

Испанцев выбила из турнира «Бавария».

Мюнхенцы победили в серии пенальти.

В составе «Реала» 11-метровые не реализовали Кака, Криштиану Роналду и Серхио Рамос.

«К сожалению, это футбол. Роналду, Кака, Рамос – три монстра, которые никогда не вызывали сомнений, но они тоже люди. Той ночью единственный раз в тренерской карьере я плакал после матча. Хорошо это помню. Мы с помощником Айтором Каранкой остановились в машине перед моим домом и оба заплакали. Было очень тяжело, потому что мы были лучшими в том сезоне», – сказал Моуринью.

Моуринью: «Мой «Реал» закончил доминирование «Барселоны». Мы были лучшей командой Европы»