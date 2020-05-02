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  • Моуринью: «Мой «Реал» закончил доминирование «Барселоны». Мы были лучшей командой Европы»

Моуринью: «Мой «Реал» закончил доминирование «Барселоны». Мы были лучшей командой Европы»

2 мая 2020, 00:31
20

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью считает, что он с командой смог прекратить доминирование «Барселоны» в Примере. Речь идет о 2010-2013 годах.

«Мы покончили с доминированием «Барселоны» лучшим способом. Мой «Реал» с Криштиану Роналду был лучшей командой Европы. Мы делали быстрые, прямые перемещения к воротам, наши связки были практически неудержимы», – сказал португалец Marca.

  • Моуринью с «Реалом» взял Примеру один раз.
  • Уйдя из «Реала», Моуринью вернулся в «Челси» и вновь взял АПЛ.
  • Сейчас «Тоттенхэм» португальца идет в АПЛ восьмым.

Источник: Marca
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Тоттенхэм Реал Барселона Моуринью Жозе
Комментарии (20)
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Maxi_7
1588375669
Лучшая команда Европы выигрывает Лигу Чемпионов... У меня, Жозе, "твой" Реал ассоциируется в первую очередь с мерзким поведением игроков, привитое тобой, которые буквально из штанов выпрыгивали, но всеми способами - футбольными и не футбольными хотели остановить Барселону, но все это выглядело настолько жалко... если проводить аналогию - то Барса была тогда талантливым парнем, а Реал полной бездарностью, завистливой к тому же... и как вишенка на торте и кульминация всего этого - те 5-0 на Камп Ноу, где было просто унижение на протяжении каждой из 90+ минут, унижение даже не столько по игре - бывает, что соперник полностью сильнее, а по разнице менталитетов - как катала Барса, и как реагировал Реал... как они в отчаянном бессилии прыгали от злости и стучали ножками по газону... вот, чем запомнилась твоя команда, Жозе...
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GoldPlayFIFARus9
1588376659
Я могу ошибаться, но по-моему, как раз в его правление и пришёлся расцвет Барсы...И за эти несколько лет Барса не только отыграла отставание в Эль классико, но даже оторвалась
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mutabor0992
1588377521
Хосе, тебе только кондомы рекламировать,дырявые...Переводчик и физрук.
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Бухбух
1588387690
Моуринью, в отличие от Зидана, с Реалом даже ЛЧ не смог взять.
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Proker
1588400235
Не знаю тогда,но данный момент барса в тупике отличие от реала
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Cules2013
1588402752
Наглая ложь. Жозе всегда страдал манией величия, и с возрастом меняться он точно не будет. В его время Реал был самым слабым за последние лет 15. Было сильное отставание от Барсы Гвардиолы, мало трофеев. Всё, чем запомнился Жозе, это скандалы в Эль-Классико (и разгромы по типу 5-0), и развал атмосферы в раздевалке. Перессорил игроков между собой и сам с ними ругался. Загнобил Касильяса.
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Максим2712
1588403086
За три года Жозе взял с Реалом три титула, за эти же три года Барса взяла шесть. Остановил доминирование, шо пи.дец
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mihail200606
1588421110
Сколько ЛЧ выиграл реал с ним? Или он хотел сказать, что на его БАГАЖЕ выехали)
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portero
1588439518
что-то Реал не заценил твои успехи, а Зидана оценил лучше...
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zigbert
1588443924
Титулы конечно были но вот ЛЧ взять не удалось.
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