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    Моуринью: «Мой «Реал» закончил доминирование «Барселоны». Мы были лучшей командой Европы»

    Бывший главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью считает, что он с командой смог прекратить доминирование «Барселоны» в Примере. Речь идет о 2010-2013 годах.

    «Мы покончили с доминированием «Барселоны» лучшим способом. Мой «Реал» с Криштиану Роналду был лучшей командой Европы. Мы делали быстрые, прямые перемещения к воротам, наши связки были практически неудержимы», – сказал португалец Marca.

    • Моуринью с «Реалом» взял Примеру один раз.
    • Уйдя из «Реала», Моуринью вернулся в «Челси» и вновь взял АПЛ.
    • Сейчас «Тоттенхэм» португальца идет в АПЛ восьмым.

    Источник: Marca

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