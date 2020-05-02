Моуринью: «Мой «Реал» закончил доминирование «Барселоны». Мы были лучшей командой Европы»

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью считает, что он с командой смог прекратить доминирование «Барселоны» в Примере. Речь идет о 2010-2013 годах.

«Мы покончили с доминированием «Барселоны» лучшим способом. Мой «Реал» с Криштиану Роналду был лучшей командой Европы. Мы делали быстрые, прямые перемещения к воротам, наши связки были практически неудержимы», – сказал португалец Marca.