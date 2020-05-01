Холанд: «Игроки «ПСЖ» передразнивали мое празднование? Я благодарен им»

Форвард «Боруссии» Эрлинг Холанд высказался о вылете от «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы провели хороший первый матч, вторая игра была плохой. Я многое извлек из этих двух матчей. Нужно набираться опыта.

Мне очень понравился мой второй гол в ворота «ПСЖ». Это был фантастический вечер для меня и моей семьи. Горжусь этой игрой».

Игроки «ПСЖ» передразнивали меня? Нет, меня это не взволновало. Они помогли мне показать миру, что медитация – это важно. Я благодарен им за эту помощь.

Я очень хорошо начал в «Боруссии», и получаю от этого удовольствие. Чувствую, что с каждым днем я становлюсь лучше, и я чувствую себя гораздо лучше рядом с нынешними партнерами по команде, в сравнении с «Зальцбургом». При всем уважении к «Ред Буллу», – поделился футболист.