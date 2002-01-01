Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
    Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
    2 Тест: угадай футболиста по его дому
    Тест: угадай футболиста по его дому
    3 Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол

    Холанд: «Игроки «ПСЖ» передразнивали мое празднование? Я благодарен им»

    Форвард «Боруссии» Эрлинг Холанд высказался о вылете от «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

    «Мы провели хороший первый матч, вторая игра была плохой. Я многое извлек из этих двух матчей. Нужно набираться опыта.

    Мне очень понравился мой второй гол в ворота «ПСЖ». Это был фантастический вечер для меня и моей семьи. Горжусь этой игрой».

    Игроки «ПСЖ» передразнивали меня? Нет, меня это не взволновало. Они помогли мне показать миру, что медитация – это важно. Я благодарен им за эту помощь.

    Я очень хорошо начал в «Боруссии», и получаю от этого удовольствие. Чувствую, что с каждым днем я становлюсь лучше, и я чувствую себя гораздо лучше рядом с нынешними партнерами по команде, в сравнении с «Зальцбургом». При всем уважении к «Ред Буллу», – поделился футболист.

    • В 11 матчах за «Боруссию» Холанд забил 12 мячей и сделал две голевые передачи.
    • Норвежский футболист перешел в немецкий клуб прошедшей зимой из «Зальцбурга».

    Источник: ESPN

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:21
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76389
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru