Кейн восстановился после травмы. Он не играл с января

Форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн восстановился после травмы подколенного сухожилия.
Операция футболисту была сделана в январе, и с тех пор он не выходил на поле. Пока неизвестно, когда англичанин сможет приступить к индивидуальным тренировкам, поскольку у врачей нет полной уверенности в том, что он готов к физическим нагрузкам.
- Кейн получил разрыв левого подколенного сухожилия в матче с «Саутгемптоном».
- В этом сезоне форвард забил 17 мячей и сделал две голевые передачи в 25 матчах во всех турнирах на клубном уровне.
Источник: BBC