Кейн восстановился после травмы. Он не играл с января

Форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн восстановился после травмы подколенного сухожилия.

Операция футболисту была сделана в январе, и с тех пор он не выходил на поле. Пока неизвестно, когда англичанин сможет приступить к индивидуальным тренировкам, поскольку у врачей нет полной уверенности в том, что он готов к физическим нагрузкам.