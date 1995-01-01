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    Кейн восстановился после травмы. Он не играл с января

    Форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн восстановился после травмы подколенного сухожилия.

    Операция футболисту была сделана в январе, и с тех пор он не выходил на поле. Пока неизвестно, когда англичанин сможет приступить к индивидуальным тренировкам, поскольку у врачей нет полной уверенности в том, что он готов к физическим нагрузкам.

    • Кейн получил разрыв левого подколенного сухожилия в матче с «Саутгемптоном».
    • В этом сезоне форвард забил 17 мячей и сделал две голевые передачи в 25 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

    Источник: BBC

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