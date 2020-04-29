Это’О – о Месси: «Будет очень трудно, даже невозможно превзойти наследие Лионеля»

Экс-нападающий «Барселоны» Самуэль Это'О охарактеризовал форварда каталонцев Лионеля Месси.

«С годами Месси сильно не изменился. Он по-прежнему тот же хороший человек, которого я знал тогда и которого все еще знаю. Недавно Месси сказал, что благодаря моему совету его карьера изменилась. Он всегда был талантлив. Будет очень трудно, даже невозможно превзойти его наследие.

Самое главное для меня – его характер. Все ценят его, обожают как футболиста. Но он к тому же замечательный человек. Я горжусь дружбой с ним», – рассказал камерунец.