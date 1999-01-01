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    Это’О – о Месси: «Будет очень трудно, даже невозможно превзойти наследие Лионеля»

    Экс-нападающий «Барселоны» Самуэль Это'О охарактеризовал форварда каталонцев Лионеля Месси.

    «С годами Месси сильно не изменился. Он по-прежнему тот же хороший человек, которого я знал тогда и которого все еще знаю. Недавно Месси сказал, что благодаря моему совету его карьера изменилась. Он всегда был талантлив. Будет очень трудно, даже невозможно превзойти его наследие.

    Самое главное для меня – его характер. Все ценят его, обожают как футболиста. Но он к тому же замечательный человек. Я горжусь дружбой с ним», – рассказал камерунец.

    • Это'О и Месси вместе выступали в составе «Барселоны» с 2004 по 2009 год.
    • В сентябре 2019 года Это'О завершил игровую карьеру.

    Источник: Goal

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