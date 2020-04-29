Евсеев: «Роналдо играл гениально. Никогда больше такого нападающего не видел»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев вспомнил о самых сильных нападающих, против которых он играл.

«Нападающие. Настрадался от них много. Как и они от меня. 20 матчей в сборной, начну с этих игр.

Кого-то удивлю, но вспоминаются первым делом нападающие сборной Болгарии. Сейчас эта команда не на первых ролях, но тогда у нее были форварды топ-уровня: Бербатов и Петров. За счет интеллекта, хитрости и напора они играли в лучших клубах Европы.

А еще совсем молодой Роналду. Он только заиграл за национальную команду, но помню, уже тогда все говорили: будущая мировая звезда.

Но главные дуэли у меня были в еврокубках. Играя за «Спартак», столкнулся в полуфинале Кубка УЕФА со звездами «Интера». Роналдо тогда было не остановить, бразилец без оговорок считался первым номером в мировом футболе. Играл Роналдо гениально, никогда больше такого нападающего не видел.

К тому времени у меня уже накопился опыт игры против звезд. Помню матчи с «Аяксом». Арвеладзе удивил тогда непривычной позицией для форварда. Он играл в подыгрыше, за счет него в зону атаки вырвались братья де Буры и Овермарс. Было против кого играть.

Или последняя игра за «Спартак» с «Лидсом». Запомнился Алан Смит. Очень резвый, резкий, обученный. Он потом перешел в «МЮ». Был похож манерой игры на Сашку Ширко. Поменялись с ним майками после финального свистка, причем он подошел сам.

В «Локомотиве» матчи Лиги чемпионов были уже с командами, у кого в атаке играли нападающие-убийцы. Им хватало касания, доли секунды для года. Первым назову Рауля. Потрясающий форвард. Всегда играл на опережение, вообще не стоял на месте.

Называю «Барселону» и вспоминается Это’О. «Интер» – Вьери и Рекоба. «Арсенал» – Бергкамп и Анри. Самая сыгранная пара, что я видел. Понимали друг друга с полувзгляда. Против них было особенно тяжело.

Самый необычный нападающий, против кого играл, это Коллер. Не понимаешь, как подобраться к двухметровому великану.

Уверен, что игроки растут только в матчах против сильных соперников. Когда надо вытаскивать из себя все, на что способен. И не эпизодами, а постоянно. Мне в этом смысле повезло. Матчей против звезд было много», – написал Евсеев в инстаграме.