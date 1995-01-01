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    Евсеев: «Роналдо играл гениально. Никогда больше такого нападающего не видел»

    Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев вспомнил о самых сильных нападающих, против которых он играл.

    «Нападающие. Настрадался от них много. Как и они от меня. 20 матчей в сборной, начну с этих игр.

    Кого-то удивлю, но вспоминаются первым делом нападающие сборной Болгарии. Сейчас эта команда не на первых ролях, но тогда у нее были форварды топ-уровня: Бербатов и Петров. За счет интеллекта, хитрости и напора они играли в лучших клубах Европы.

    А еще совсем молодой Роналду. Он только заиграл за национальную команду, но помню, уже тогда все говорили: будущая мировая звезда.

    Но главные дуэли у меня были в еврокубках. Играя за «Спартак», столкнулся в полуфинале Кубка УЕФА со звездами «Интера». Роналдо тогда было не остановить, бразилец без оговорок считался первым номером в мировом футболе. Играл Роналдо гениально, никогда больше такого нападающего не видел.

    К тому времени у меня уже накопился опыт игры против звезд. Помню матчи с «Аяксом». Арвеладзе удивил тогда непривычной позицией для форварда. Он играл в подыгрыше, за счет него в зону атаки вырвались братья де Буры и Овермарс. Было против кого играть.

    Или последняя игра за «Спартак» с «Лидсом». Запомнился Алан Смит. Очень резвый, резкий, обученный. Он потом перешел в «МЮ». Был похож манерой игры на Сашку Ширко. Поменялись с ним майками после финального свистка, причем он подошел сам.

    В «Локомотиве» матчи Лиги чемпионов были уже с командами, у кого в атаке играли нападающие-убийцы. Им хватало касания, доли секунды для года. Первым назову Рауля. Потрясающий форвард. Всегда играл на опережение, вообще не стоял на месте.

    Называю «Барселону» и вспоминается Это’О. «Интер» – Вьери и Рекоба. «Арсенал»Бергкамп и Анри. Самая сыгранная пара, что я видел. Понимали друг друга с полувзгляда. Против них было особенно тяжело.

    Самый необычный нападающий, против кого играл, это Коллер. Не понимаешь, как подобраться к двухметровому великану.

    Уверен, что игроки растут только в матчах против сильных соперников. Когда надо вытаскивать из себя все, на что способен. И не эпизодами, а постоянно. Мне в этом смысле повезло. Матчей против звезд было много», – написал Евсеев в инстаграме.

    • Евсеев с 1993 по 1999-й выступал за «Спартак».
    • С 2000-го по 2006-й бывший защитник играл за «Локомотив».

    Источник: Инстаграм Вадима Евсеева

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10888

      vladimir-7 1 час назад

      Евсеев предал клуб, который вырастил и дал возможность заявить
      о себе не только в российских чемпионатах, но и на международной
      арене, играя в сборной и в ЕК УЕФА, перейдя затем в Локомотив.

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      Рейтинг: +115

      G.P. > vladimir-7 41 минуту назад

      Если вы фанат Спартака, то должны знать, что это неправда. Евсеев ушёл из него по банальной причине: ему не нашлось места в основе. До ухода из Спартака была аренда в Торпедо и Спартак-2. Это говорит о явном отсутствии игровой практики.

      Уходил Евсеев в Локо в 2000 году. Тогда Локо был пятым колесом в московской телеге. Это было явно понижение в классе. То, что потом Локомотив преобразился, а Евсеев доказал, что он классный игрок, это уже другая история. Или что, он должен после этого обратно был попроситься?

      Честно говоря, Спартак, начиная с 2000-х, удивлял трансферной политикой: нормальные воспитанники клуба не получали игровую практику, уходили из клуба, становились полноценными звездами РПЛ (Евсеев, Самедов, Торбинский). А Спартак продолжал скупать всякую нечисть (Погатец, Зоа, Кавенаги, Штранцль) вместо того, чтобы дать играть своим.

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