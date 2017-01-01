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    Тарасов – о коронавирусе: «Наши врачи пока справляются лучше, чем где-либо в мире»

    Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов прокомментировал ситуацию с коронавирусом в стране.

    «Срок самоизоляции подходит к концу, скоро будет обращение президента. Я уверен, что будет продлен на все майские. Что думаете? Важно оставаться дома и держать себя в руках.

    Еще думаю, что никаких чрезвычайных режимов вводить не будут. Только ужесточение режима по всем и ударит, военным дали добро по закону конфисковывать автомобили. А если про реальные меры борьбы, то у нас и так есть пропуска, все с ними передвигаются, все врачи работают, созданы резервы по местам в больнице...

    И наши пока справляются лучше, чем где-либо в мире, если доверять Яндекс-статистике по летальным исходам и другие графики. Тут врачам, конечно, низкий поклон», – написал Тарасов в инстаграме.

    • В России на данный момент зарегистрировано 93 558 случаев заражения.
    • 867 человек умерло.

    Источник: Инстаграм Дмитрия Тарасова

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    Сегодня, 13:44
    Комментарии3
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      Рейтинг: +652

      New Life 57 секунд назад

      Вирус со временем преодолеют, а дебилизм Тарасова неизлечим.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +363

      Ziklop 1 минуту назад

      Почему нет слов о руководящей роли ВВП? Это не Тарасов писал.

      0
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      Рейтинг: +577

      кто там 4 минуты назад

      Следующая цель врачей, попытаться *запустить* работу мёртвого мозга тарасова. вот где будет прорыв если удастся.

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