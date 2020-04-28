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  • Тарасов – о коронавирусе: «Наши врачи пока справляются лучше, чем где-либо в мире»

Тарасов – о коронавирусе: «Наши врачи пока справляются лучше, чем где-либо в мире»

28 апреля 2020, 13:44
14

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов прокомментировал ситуацию с коронавирусом в стране.

«Срок самоизоляции подходит к концу, скоро будет обращение президента. Я уверен, что будет продлен на все майские. Что думаете? Важно оставаться дома и держать себя в руках.

Еще думаю, что никаких чрезвычайных режимов вводить не будут. Только ужесточение режима по всем и ударит, военным дали добро по закону конфисковывать автомобили. А если про реальные меры борьбы, то у нас и так есть пропуска, все с ними передвигаются, все врачи работают, созданы резервы по местам в больнице...

И наши пока справляются лучше, чем где-либо в мире, если доверять Яндекс-статистике по летальным исходам и другие графики. Тут врачам, конечно, низкий поклон», – написал Тарасов в инстаграме.

  • В России на данный момент зарегистрировано 93 558 случаев заражения.
  • 867 человек умерло.

Источник: Инстаграм Дмитрия Тарасова
Россия. Премьер-лига Россия Рубин Тарасов Дмитрий
Комментарии (14)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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кто там
1588071724
Следующая цель врачей, попытаться *запустить* работу мёртвого мозга тарасова. вот где будет прорыв если удастся.
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Ziklop
1588071849
Почему нет слов о руководящей роли ВВП? Это не Тарасов писал.
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New Life
1588071909
Вирус со временем преодолеют, а дебилизм Тарасова неизлечим.
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САДЫЧОК
1588074616
Идиот !
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MaxRnD
1588088507
Если Бузова хотя бы раз укусила, то это капец ....
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Давид59
1588093281
Да, Дима, ты прав. Россия действитель быстрыми темпами подбирается к лидерам. На официальном сайте (Center for Systems Science and Engineering (CSSE)) мы уже восьмые. Только в лидерах не по излечению, а по заражению. Так что насчёт чрезвычайных мер я бы не зарекался
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СПАРТАК-ЭТО СИЛА
1588097845
П...тух ТЫ
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portero
1588100237
конечно ты прав, в районе тестов не делают , все уже истратили, только контактерам , а так иди в больничку и даже за деньги не подсказывают где можно сдать... наверное надо ехать в крупный город , но блин нет пропуска, только штрафы., так что статистика у нас левая , она реальна только по Москве.... а так глядишь бы уже смертность была меньше чем при простом гриппе...
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zigbert
1588140031
Конечно Тарасову рассуждать просто. С его финансовыми возможностями можно сидеть дома сколько угодно. Введение режима ЧС власти не выгодно, хотя средства для этого есть.
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Hektor 84
1588231944
Как же бесит этот дибилоид. Достаточно Москву и область закрыть. И зараза не пойдет по регионам.
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