Вьери: «В Мадриде я гулял каждую ночь, но оставался топ-бомбардиром»

Бывший форвард мадридского «Атлетико» Кристиан Вьери рассказал о нарушении режима в испанском клубе. По мнению итальянца, это не мешало ему забивать мячи.
«В «Ювентусе» я был настоящим профессионалом, а в Мадриде гулял каждую ночь. Несмотря на это, я оставался топ-бомбардиром. Бывало, мы собирались на ужин, выпивали и развлекались ночью», – цитирует Вьери Goal.
- Вьери играл за «Атлетико» с 1997 по 1998 год, провел 32 матча, забил 29 голов.
- Больше всего матчей по ходу карьеры Вьери провел за «Интер» (1999-2005 годы).
- С «Ювентусом» игрок брал Серию А и Межконтинентальный кубок.
Источник: Goal