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    Вьери: «В Мадриде я гулял каждую ночь, но оставался топ-бомбардиром»

    Бывший форвард мадридского «Атлетико» Кристиан Вьери рассказал о нарушении режима в испанском клубе. По мнению итальянца, это не мешало ему забивать мячи.

    «В «Ювентусе» я был настоящим профессионалом, а в Мадриде гулял каждую ночь. Несмотря на это, я оставался топ-бомбардиром. Бывало, мы собирались на ужин, выпивали и развлекались ночью», – цитирует Вьери Goal.

    • Вьери играл за «Атлетико» с 1997 по 1998 год, провел 32 матча, забил 29 голов.
    • Больше всего матчей по ходу карьеры Вьери провел за «Интер» (1999-2005 годы).
    • С «Ювентусом» игрок брал Серию А и Межконтинентальный кубок.

    Источник: Goal

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