Вьери: «В Мадриде я гулял каждую ночь, но оставался топ-бомбардиром»

Бывший форвард мадридского «Атлетико» Кристиан Вьери рассказал о нарушении режима в испанском клубе. По мнению итальянца, это не мешало ему забивать мячи.

«В «Ювентусе» я был настоящим профессионалом, а в Мадриде гулял каждую ночь. Несмотря на это, я оставался топ-бомбардиром. Бывало, мы собирались на ужин, выпивали и развлекались ночью», – цитирует Вьери Goal.