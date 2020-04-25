Карпов: «Крылья Советов» и Божович в 2019 году договорились о расторжении контракта, но вмешался губернатор Азаров»

Миодраг Божович был близок к уходу из «Крыльев Советов» в прошлом году, договоренность о расторжении контракта уже была достигнута. Однако в ситуацию вмешался губернатор Дмитрий Азаров, пишет бывший журналист «Матч ТВ» и «Чемпионата» Иван Карпов.

«Вопрос, конечно, интересный — когда уберут Божовича? Не скоро. В том числе из-за коронавируса, так как непонятно — когда мы снова будем играть в футбол. Сейчас объясню.

Дело в том, что решение по отставке Божовича было принято еще до Нового года. Руководство и тренер договорились об адекватных условиях расторжения контракта (по информации Максима Алланазарова, 12 миллионов рублей), но затем Миодраг неожиданно передумал и стал настаивать на выплате всей положенной ему компенсации (порядка 30 миллионов — тоже Алланазаров). Шли долгие и мучительные тeрки, но в определенный момент, по моей информации, вмешался губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. По его мнению, Божович хороший тренер и он это ещe докажет. Чиновник указал клубу — «дайте ему поработать».

Основная претензия к Божовичу заключается в том, что он не системный тренер. В футбольных кругах его называют человеком-зажигалкой, лучшим другом футболистов, мотиватором и балагуром, с сигарой во рту и вечными шуточками на тему секса. Но он даeт результат спорадически, временами, моментами. И на дистанции он не так эффективен. Состав «Крыльев» вполне позволяет решать другие задачи, нежели борьба за выживание. Но на данном этапе команда находится там, где находится. Несмотря на неплохой по именам коллектив», – написал Карпов в телеграме.