Божович: «Даже не раздумывал, соглашаясь на урезание зарплаты»

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович признался, что сразу согласился на сокращение заработной платы. Футболистам и тренерскому штабу клуба урезали зарплаты в апреле и мае на 40 процентов.
«Если честно, даже не раздумывал, соглашаясь на урезание зарплаты. Думаю, большинство футболистов тоже поняли, какая сейчас ситуация не только в клубе, но и в мире вообще.
Речь не может идти о деньгах. Клуб оказался в сложной экономической ситуации. Почему бы не пойти ему навстречу? Ведь как «Крылья Советов», так и весь регион многое сделали для футбола и создали нам отличные условия для работы, всегда вовремя платили зарплату. Нужно понимать, что ситуация сейчас чрезвычайная», — сказал Божович.
- Сегодня стало известно, что четыре игрока «Крыльев» отказались урезать оклады на время карантина. Это Сергей Рыжиков, Никита Чичерин, Сафа Хади и Мехди Зеффан.
- Также сообщалось, что клуб могут ликвидировать из-за долгов.
Источник: Sport24