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    Божович: «Даже не раздумывал, соглашаясь на урезание зарплаты»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович признался, что сразу согласился на сокращение заработной платы. Футболистам и тренерскому штабу клуба урезали зарплаты в апреле и мае на 40 процентов.

    «Если честно, даже не раздумывал, соглашаясь на урезание зарплаты. Думаю, большинство футболистов тоже поняли, какая сейчас ситуация не только в клубе, но и в мире вообще.

    Речь не может идти о деньгах. Клуб оказался в сложной экономической ситуации. Почему бы не пойти ему навстречу? Ведь как «Крылья Советов», так и весь регион многое сделали для футбола и создали нам отличные условия для работы, всегда вовремя платили зарплату. Нужно понимать, что ситуация сейчас чрезвычайная», — сказал Божович.

    Источник: Sport24

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    09.04.2020 15:33
    Комментарии5
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      Рейтинг: +560

      fhnv 11 часов назад

      Рыжиков хрен старый всё мутит...Гоните его вообще

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      Рейтинг: +609

      Cleaner 15 часов назад

      Божович: "Я с радостью согласился на урезание зарплаты!".

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      Рейтинг: +560

      fhnv > Cleaner 11 часов назад

      Лишь бы меня не выгнали

      0
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      Рейтинг: +1164

      житель СПб 16 часов назад

      Потому что мужчина, человек достойный.

      0
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      Рейтинг: +4720

      Lester84 18 часов назад

      Все равно у них зарплату месяцами не платят. Пусть урезают то, чего и так не видят)))

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