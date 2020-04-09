Божович: «Даже не раздумывал, соглашаясь на урезание зарплаты»

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович признался, что сразу согласился на сокращение заработной платы. Футболистам и тренерскому штабу клуба урезали зарплаты в апреле и мае на 40 процентов.

«Если честно, даже не раздумывал, соглашаясь на урезание зарплаты. Думаю, большинство футболистов тоже поняли, какая сейчас ситуация не только в клубе, но и в мире вообще.

Речь не может идти о деньгах. Клуб оказался в сложной экономической ситуации. Почему бы не пойти ему навстречу? Ведь как «Крылья Советов», так и весь регион многое сделали для футбола и создали нам отличные условия для работы, всегда вовремя платили зарплату. Нужно понимать, что ситуация сейчас чрезвычайная», — сказал Божович.