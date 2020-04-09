Sport24: четыре игрока «Крыльев Советов» отказались урезать оклады на время карантина

Не все футболисты «Крыльев Советов» согласились на понижение зарплаты на период карантина из-за пандемии коронавируса.
По информации Sport24, отказали самарскому клубу четверо – это Сергей Рыжиков, Никита Чичерин, Сафа Хади и Мехди Зеффан.
Ранее сообщалось, что речь идет об урезании окладов на 40 процентов.
- «Крылья Советов» могут вскоре ликвидировать.
- Самарская команда идет в зоне вылета в турнирной таблице РПЛ.
- Клуб в связи с пандемией коронавируса продлил карантин до 31 мая.
Источник: Sport24