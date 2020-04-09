Sport24: четыре игрока «Крыльев Советов» отказались урезать оклады на время карантина

Не все футболисты «Крыльев Советов» согласились на понижение зарплаты на период карантина из-за пандемии коронавируса.

По информации Sport24, отказали самарскому клубу четверо – это Сергей Рыжиков, Никита Чичерин, Сафа Хади и Мехди Зеффан.

Ранее сообщалось, что речь идет об урезании окладов на 40 процентов.