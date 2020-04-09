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    Sport24: четыре игрока «Крыльев Советов» отказались урезать оклады на время карантина

    Не все футболисты «Крыльев Советов» согласились на понижение зарплаты на период карантина из-за пандемии коронавируса.

    По информации Sport24, отказали самарскому клубу четверо – это Сергей Рыжиков, Никита Чичерин, Сафа Хади и Мехди Зеффан.

    Ранее сообщалось, что речь идет об урезании окладов на 40 процентов.

    • «Крылья Советов» могут вскоре ликвидировать.
    • Самарская команда идет в зоне вылета в турнирной таблице РПЛ.
    • Клуб в связи с пандемией коронавируса продлил карантин до 31 мая.

    Источник: Sport24

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    09.04.2020 11:47
    Комментарии3
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      Рейтинг: +10112

      KLIM777 19 часов назад

      Сережа чмошник

      0
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      Рейтинг: +2180

      solodealer 22 часа назад

      Не буду ничего говорить о т.н. "моральном облике тех, чьи фамилии ПОЧЕМУ-ТО здесь назвали...
      ВСЕ ФУТБОЛИСТЫ РПЛ (да и других "профессиональных" лиг РФ) - есть суть ГОССЛУУЖАЩИЕ! Они, как и многие миилионы разросшейся при Путине бюрократии НИЧЕГО НЕ ПРОИЗВОДЯТ И ОТ РЫНКА НЕ ЗАВИСЯТ! Они тупо каждый месяц (как говорится: 5-го и 20-го) пожирают деньги из нашего бюджета! Того, куда с нас сдирают налоги!
      Уверен, что НИ ОДИН БЫ КЛУБ РПЛ НЕ ВЫЖИЛ, если бы стал коммерческой структурой на - естественно! - самоокупаемости)) И, если бы такое случилось, не надо бы было никого упрашивать на "урезание зп"... Всё бы упростилось очень быстро: НЕТУ ВЫРУЧКИ - НЕТУ ЗАРПЛАТЫ)))
      Сегодня "профкссиональный футбол" в РФ - хитрожипо устроенный бизнес тех, кто присосался к бюджету страны. А по сути, проффессиональный футбол должен быть ИНТЕРЕСНЫМ ШОУ ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ,сродни цирку,театру,кино, эстраде и т.п.

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      Рейтинг: +298

      Бoрат 23 часа назад

      Их можно понять - команду скоро вообще могут расформировать , останутся вообще безработными , а так хоть напоследок по максимуму урвать .

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