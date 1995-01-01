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    «Крылья Советов» не будут тренироваться до 31 мая

    Игроки «Крыльев Советов» не соберутся ранее 31 мая. В соответствии с эпидемиологической ситуацией такое решение принял клуб.

    «В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки и с новыми ограничительными мерами для предотвращения распространения коронавирусной инфекции футбольный клуб «Крылья Советов» принял решение продлить срок карантина. Тренировочный процесс возобновится не ранее 31 мая», – информирует пресс-служба самарцев.

    • Клуб выступил за досрочное завершение сезона.
    • «Крылья Советов» могут вскоре ликвидировать.
    • Команда в РПЛ идет в зоне вылета.

    Источник: твиттер «Крыльев Советов»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +399

      Граф2019 1 час назад

      команду переименовать в "Короновирус! прича и форма тоже здалать как у вируса! да здравствует новый чемпион...

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