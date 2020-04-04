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«Крылья Советов» не будут тренироваться до 31 мая

4 апреля 2020, 00:44
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Игроки «Крыльев Советов» не соберутся ранее 31 мая. В соответствии с эпидемиологической ситуацией такое решение принял клуб.

«В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки и с новыми ограничительными мерами для предотвращения распространения коронавирусной инфекции футбольный клуб «Крылья Советов» принял решение продлить срок карантина. Тренировочный процесс возобновится не ранее 31 мая», – информирует пресс-служба самарцев.

  • Клуб выступил за досрочное завершение сезона.
  • «Крылья Советов» могут вскоре ликвидировать.
  • Команда в РПЛ идет в зоне вылета.

Источник: твиттер «Крыльев Советов»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов
Комментарии (2)
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Граф2019
1585977527
команду переименовать в "Короновирус! прича и форма тоже здалать как у вируса! да здравствует новый чемпион...
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paracetamol
1585994286
Повезло ребятам. Главное, чтобы бабло капало.
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