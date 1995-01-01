«Крылья Советов» не будут тренироваться до 31 мая

команду переименовать в "Короновирус! прича и форма тоже здалать как у вируса! да здравствует новый чемпион...
Игроки «Крыльев Советов» не соберутся ранее 31 мая. В соответствии с эпидемиологической ситуацией такое решение принял клуб.
«В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки и с новыми ограничительными мерами для предотвращения распространения коронавирусной инфекции футбольный клуб «Крылья Советов» принял решение продлить срок карантина. Тренировочный процесс возобновится не ранее 31 мая», – информирует пресс-служба самарцев.
- Клуб выступил за досрочное завершение сезона.
- «Крылья Советов» могут вскоре ликвидировать.
- Команда в РПЛ идет в зоне вылета.