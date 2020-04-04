«Крылья Советов» не будут тренироваться до 31 мая

Игроки «Крыльев Советов» не соберутся ранее 31 мая. В соответствии с эпидемиологической ситуацией такое решение принял клуб.

«В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки и с новыми ограничительными мерами для предотвращения распространения коронавирусной инфекции футбольный клуб «Крылья Советов» принял решение продлить срок карантина. Тренировочный процесс возобновится не ранее 31 мая», – информирует пресс-служба самарцев.