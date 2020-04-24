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  • Лунев: «Люди, продавшие СССР американцам, вызывают негатив. Просто отдали его»

Лунев: «Люди, продавшие СССР американцам, вызывают негатив. Просто отдали его»

24 апреля 2020, 20:30
43

Вратарь «Зенита» Андрей Лунев в интервью ютуб-каналу «Честность – не порок» поделился политическими воззрениями. Например, его не устраивает распад СССР.

– Какие исторические личности вызывают у тебя наибольшую антипатию? Кого больше всего презираешь?

– Слушай, ну, то, что я сейчас читаю… Наверное, президенты США времен холодной войны. У меня они вызывают антипатию.

Также вызывают негатив люди, которые продали СССР как раз американцам. Просто отдали его.

  • СССР прекратил существование в 1991 году, последним и единственным президентом Союза был Михаил Горбачев.
  • Лунев в сезоне РПЛ провел 14 матчей.
  • Сезон приостановлен как минимум до июня из-за пандемии коронавируса.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Лунев Андрей
Комментарии (43)
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Черкизовский Кот
1587753069
Предлагаю создать ФК "Ватник", и позвать туда Тарасова и Лунёва, а тренером поставить Пса Газзаева.
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Давид59
1587755329
Интересно, какой у него IQ? Судя по тому, что он ляпнул, наверное в глубоком минусе. Похоже он, кроме программы "Время" (с Петром Толстым) ничего не смотрел, а про книжки я уже молчу
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Бриг
1587755603
Вспомнил сразу комментарий Уткина про Лунева. Тогда он мне показался грубоватым...
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knikos
1587755752
Ну , свиные , как обычно . И хохлы с ними . Такой вопрос , а сами свиные ( про кастюлеголовых молчу ) хоть немного разбираются в политике ? И сами они имеют политические воззрения ? Ну-ну , у корыта много о политике узнаешь . Судя по многим комментам , свиные в большинстве своём , особенно молодые , обычные насральнята .
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Из Твери Леха
1587755858
Человек пару месяцев в СССР пожил, имеет право))
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Соарес
1587756675
Лучше думай про рваную жоп.
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фанат джигурды
1587757940
Бурные и продолжительные аплодисменты. Ура патриотизьму!!! Отдыхаем только в Крыму!!! Всем раздать календарики с Лешей Педальным!!!
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New Life
1587758192
Мечтаешь о совке ? Бегом в Венесуэлу, там неплохо играют в футбол.
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Viper for CSKA
1587760261
Ну, технически западу продавали РФ. СССР просто намеренно разваливали. Персонажи, которые это делали с американцами конечно аффилированны и заслуживают отправки в самые интересные места (в 30-е бы точно отправились в путешествие), а вот претензии к американским президентам времён Холодной войны - неясны. Они защищали интересы своих хозяев, а, значит, и свои. И делали это успешно. Ничего личного, просто бизнес.
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Кодем
1587798212
Хаять СССР могут только те,кто не жил в то время.Бесплатные жилье,образование медицина, которая лечит,а не калечит,санатории,дома отдыха,стабильность и т.д.
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