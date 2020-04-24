Лунев: «Люди, продавшие СССР американцам, вызывают негатив. Просто отдали его»

Вратарь «Зенита» Андрей Лунев в интервью ютуб-каналу «Честность – не порок» поделился политическими воззрениями. Например, его не устраивает распад СССР.
– Какие исторические личности вызывают у тебя наибольшую антипатию? Кого больше всего презираешь?
– Слушай, ну, то, что я сейчас читаю… Наверное, президенты США времен холодной войны. У меня они вызывают антипатию.
Также вызывают негатив люди, которые продали СССР как раз американцам. Просто отдали его.
- СССР прекратил существование в 1991 году, последним и единственным президентом Союза был Михаил Горбачев.
- Лунев в сезоне РПЛ провел 14 матчей.
- Сезон приостановлен как минимум до июня из-за пандемии коронавируса.
Источник: Бомбардир.ру