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    Лунев: «Люди, продавшие СССР американцам, вызывают негатив. Просто отдали его»

    Вратарь «Зенита» Андрей Лунев в интервью ютуб-каналу «Честность – не порок» поделился политическими воззрениями. Например, его не устраивает распад СССР.

    – Какие исторические личности вызывают у тебя наибольшую антипатию? Кого больше всего презираешь?

    – Слушай, ну, то, что я сейчас читаю… Наверное, президенты США времен холодной войны. У меня они вызывают антипатию.

    Также вызывают негатив люди, которые продали СССР как раз американцам. Просто отдали его.

    • СССР прекратил существование в 1991 году, последним и единственным президентом Союза был Михаил Горбачев.
    • Лунев в сезоне РПЛ провел 14 матчей.
    • Сезон приостановлен как минимум до июня из-за пандемии коронавируса.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии11
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    • ...
      Рейтинг: +3644

      Alekxei Z. 11 минут назад

      е...б....ань....ко
      Что несёт ?

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +2642

      Черкизовский Кот 22 минуты назад

      Предлагаю создать ФК "Ватник", и позвать туда Тарасова и Лунёва, а тренером поставить Пса Газзаева.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8695

      ufos73 > Черкизовский Кот 18 минут назад

      Глушакова и Зюбу не забудь!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16367

      DOCTOR PENALTY 26 минут назад

      Повеселил ютуб-канал. Тема просто короновирусная!...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5589

      Persona_non_Grata 39 минут назад

      " Лунев поделился политическими воззрениями ? " - это что хохма какая ? Какими политическими воззрениями может он поделиться ? Откуда они могут быть в голове у Лунева ? Ржу не могу ))))))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2288

      alarm > Persona_non_Grata 19 минут назад

      ещё более удивительно, как ты осилил написание комментария. у свиней ведь мозгов хватает только на то, чтобы жрать из лоханки, валяться в грязи и визжать.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5589

      Persona_non_Grata > alarm 11 минут назад

      По возможности стараюсь не общаться с дебилами и ты не исключение - пиши письма борату и тихо сам с собою веди беседу , а меня не беспокой . ))))))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +10780

      vladimir-7 42 минуты назад

      Горбачев, Ельцин, Путин.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3816

      sochi-2013 47 минут назад

      Алкаш и Меченый- два сапога пара.

      2
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      Рейтинг: +10257

      KLIM777 55 минут назад

      Новости мечты

      СССР прекратил существование в 1991 году, последним и единственным президентом Союза был Михаил Горбачев.
      Лунев в сезоне РПЛ провел 14 матчей.
      Сезон приостановлен как минимум до июня из-за пандемии коронавируса.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2288

      alarm 1 час назад

      в полку диванных пополнение

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