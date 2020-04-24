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    Mundo Deportivo: «Барселона» рассматривает пять форвардов в качестве альтернативы Лаутаро. Вернер и Абрахам – в списке

    «Барселона» составила список из пяти нападающих, одного из которых клуб может подписать в случае неудачи в переговорах по трансферу форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса.

    По информации Mundo Deportivo, в шорт-лист каталонцев входят Тимо Вернер («РБ Лейпциг»), Александер Исак («Реал Сосьедад»), Тэмми Абрахам («Челси»), Джонатан Дэвид («Гент») и Виктор Осимхен («Лилль»).

    • «Барса» ищет долгосрочную замену 33-летнему Луису Суаресу.
    • «Интер» требует за Лаутаро 111 миллионов евро.

    Источник: Mundo Deportivo

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1523

      klim2m 7 минут назад

      1й дзюба ,2й дзюба,3й дзюба 4й дзюба,5й дзюбинио)))

      0
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      Рейтинг: +6

      tsvetkovnikitayzih 37 минут назад

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      Рейтинг: +4937

      серега кашин 1 час назад

      сейчас барсе никто талкового напа оддадут только в 3-4 цены ато и больше

      2
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      Рейтинг: +104

      Соарес 1 час назад

      Шмесси наверное как проституток выбирает

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      Рейтинг: +4937

      серега кашин > Соарес 1 час назад

      скоро и его как проститутку сдадут

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