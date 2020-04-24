Mundo Deportivo: «Барселона» рассматривает пять форвардов в качестве альтернативы Лаутаро. Вернер и Абрахам – в списке

«Барселона» составила список из пяти нападающих, одного из которых клуб может подписать в случае неудачи в переговорах по трансферу форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса.
По информации Mundo Deportivo, в шорт-лист каталонцев входят Тимо Вернер («РБ Лейпциг»), Александер Исак («Реал Сосьедад»), Тэмми Абрахам («Челси»), Джонатан Дэвид («Гент») и Виктор Осимхен («Лилль»).
- «Барса» ищет долгосрочную замену 33-летнему Луису Суаресу.
- «Интер» требует за Лаутаро 111 миллионов евро.
Источник: Mundo Deportivo