Главные новости дня. РПЛ могут возобновить без зрителей 21 июня, Самохвалова похоронили в Москве

Агент Фернандеса: «У Марио были предложения от «Реала» и ЦСКА. Он выбрал Россию»
УЕФА хочет закончить национальные чемпионаты до 3 августа
УЕФА досрочно заплатит клубам, чьи футболисты играли в отборе к Евро
Дудек: «Месси был провокатором, как и вся «Барселона» вместе с Гвардиолой»
РПЛ могут возобновить без зрителей 21 июня
УЕФА не допустит клубы в еврокубки, если они не доиграют сезон без уважительной причины
«Зенит» составил сборную тренеров по количеству игр с клубом
Защитника «Казанки» Самохвалова похоронили на Востряковском кладбище в Москве
Погба может перейти в «Интер»
«СЭ»: «Спартак» примет решение о выкупе Соболева в ближайшие недели
Источник: «Бомбардир»