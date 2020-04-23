Главные новости дня. РПЛ могут возобновить без зрителей 21 июня, Самохвалова похоронили в Москве

Агент Фернандеса: «У Марио были предложения от «Реала» и ЦСКА. Он выбрал Россию»

УЕФА хочет закончить национальные чемпионаты до 3 августа

УЕФА досрочно заплатит клубам, чьи футболисты играли в отборе к Евро

Дудек: «Месси был провокатором, как и вся «Барселона» вместе с Гвардиолой»

РПЛ могут возобновить без зрителей 21 июня

УЕФА не допустит клубы в еврокубки, если они не доиграют сезон без уважительной причины

«Зенит» составил сборную тренеров по количеству игр с клубом

Защитника «Казанки» Самохвалова похоронили на Востряковском кладбище в Москве

Погба может перейти в «Интер»

«СЭ»: «Спартак» примет решение о выкупе Соболева в ближайшие недели