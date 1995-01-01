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    РПЛ могут возобновить без зрителей 21 июня

    Игры РПЛ могут возобновиться 21 июня.

    В РФС считают, что выбор этой даты позволит доиграть сезон до 3 августа, то есть до дедлайна, установленного УЕФА. Вопрос возобновления чемпионата 21 июня обсудят на дополнительном совещании 27 апреля.

    Вероятнее всего, матчи пройдут без зрителей, но на тех стадионах, которые были изначально предусмотрены в календаре.

    • Сезон прервали в марте из-за пандемии коронавируса.
    • В России заражено более 62 773 человека.
    • В РПЛ с отрывом лидирует «Зенит».

    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 17:35
    Комментарии3
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      Рейтинг: +990

      Semushkin Roman Valerievi 17 минут назад

      В принципе, это будет разумное решение, доиграть чемпионаты во всех странах нужно, это понятно, что футбол без зрителей это другой вид спорта, но если со зрителями запретят....то хоть так

      0
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      Рейтинг: +300

      GreyDM 55 минут назад

      вот одного не пойму: ну ладно ,ситуёвина сейчас хреновая, играть без зрителей придётся , зачем тогда играть на основных стадионах по всей стране? Сами жалуются,что терпят убытки... собрать всех после тщательного медосмотра, и сыграть в 2-х или 3-х городах на клубных базах, где условия получше. проведение 1-го матча на условной "Газпром-Арене" дороже выйдет, чем нескольких игр на тренировочных полях...

      2
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      Рейтинг: +492

      ВасяК 1 час назад

      Без зрителей,это не футбол!!!

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