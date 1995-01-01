РПЛ могут возобновить без зрителей 21 июня

В принципе, это будет разумное решение, доиграть чемпионаты во всех странах нужно, это понятно, что футбол без зрителей это другой вид спорта, но если со зрителями запретят....то хоть так
Игры РПЛ могут возобновиться 21 июня.
В РФС считают, что выбор этой даты позволит доиграть сезон до 3 августа, то есть до дедлайна, установленного УЕФА. Вопрос возобновления чемпионата 21 июня обсудят на дополнительном совещании 27 апреля.
Вероятнее всего, матчи пройдут без зрителей, но на тех стадионах, которые были изначально предусмотрены в календаре.
- Сезон прервали в марте из-за пандемии коронавируса.
- В России заражено более 62 773 человека.
- В РПЛ с отрывом лидирует «Зенит».