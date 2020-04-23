РПЛ могут возобновить без зрителей 21 июня

Игры РПЛ могут возобновиться 21 июня.
В РФС считают, что выбор этой даты позволит доиграть сезон до 3 августа, то есть до дедлайна, установленного УЕФА. Вопрос возобновления чемпионата 21 июня обсудят на дополнительном совещании 27 апреля.
Вероятнее всего, матчи пройдут без зрителей, но на тех стадионах, которые были изначально предусмотрены в календаре.
- Сезон прервали в марте из-за пандемии коронавируса.
- В России заражено более 62 773 человека.
- В РПЛ с отрывом лидирует «Зенит».
Источник: Metaratings