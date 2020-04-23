РПЛ могут возобновить без зрителей 21 июня

Игры РПЛ могут возобновиться 21 июня.

В РФС считают, что выбор этой даты позволит доиграть сезон до 3 августа, то есть до дедлайна, установленного УЕФА. Вопрос возобновления чемпионата 21 июня обсудят на дополнительном совещании 27 апреля.

Вероятнее всего, матчи пройдут без зрителей, но на тех стадионах, которые были изначально предусмотрены в календаре.