Дудек: «Месси был провокатором, как и вся «Барселона вместе с Гвардиолой»

Бывший голкипер «Реала» Ежи Дудек рассказал о своих впечатлениях о форварде «Барселоны» Лионеле Месси.

«Он был обманщиком и провокатором, так же, как «Барселона и Пеп Гвардиола. Они всегда были готовы спровоцировать нас и довели это умение до совершенства. Это очень задевало Жозе Моуринью и всю нашу команду. Я видел, как Месси говорил такие грубые вещи в адрес Пепе и Рамоса, которые вы не никогда бы не ожидали услышать от такого тихого и, казалось бы, хорошего человека», – сказал поляк.

Досталось от Дудека и бывшему партнеру по «Реалу» Криштиану Роналду, которого поляк назвал высокомерным и эгоцентричным, отметив при этом в нем дух победителя.