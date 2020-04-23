Дудек: «Месси был провокатором, как и вся «Барселона вместе с Гвардиолой»

Бывший голкипер «Реала» Ежи Дудек рассказал о своих впечатлениях о форварде «Барселоны» Лионеле Месси.
«Он был обманщиком и провокатором, так же, как «Барселона и Пеп Гвардиола. Они всегда были готовы спровоцировать нас и довели это умение до совершенства. Это очень задевало Жозе Моуринью и всю нашу команду. Я видел, как Месси говорил такие грубые вещи в адрес Пепе и Рамоса, которые вы не никогда бы не ожидали услышать от такого тихого и, казалось бы, хорошего человека», – сказал поляк.
Досталось от Дудека и бывшему партнеру по «Реалу» Криштиану Роналду, которого поляк назвал высокомерным и эгоцентричным, отметив при этом в нем дух победителя.
- Дудек играл за «Реал» в 2007-2011 годах, проведя за мадридцев всего два матча и пропустив в них три мяча.
- В 2001-2007 годах вратарь выступал за «Ливерпуль», с которым выиграл Лигу чемпионов в 2005 году.
Источник: Marca