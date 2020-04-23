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  • Дудек: «Месси был провокатором, как и вся «Барселона» вместе с Гвардиолой»

Дудек: «Месси был провокатором, как и вся «Барселона» вместе с Гвардиолой»

23 апреля 2020, 16:36
6

Бывший голкипер «Реала» Ежи Дудек рассказал о своих впечатлениях о форварде «Барселоны» Лионеле Месси.

«Он был обманщиком и провокатором, так же, как «Барселона и Пеп Гвардиола. Они всегда были готовы спровоцировать нас и довели это умение до совершенства. Это очень задевало Жозе Моуринью и всю нашу команду. Я видел, как Месси говорил такие грубые вещи в адрес Пепе и Рамоса, которые вы не никогда бы не ожидали услышать от такого тихого и, казалось бы, хорошего человека», – сказал поляк.

Досталось от Дудека и бывшему партнеру по «Реалу» Криштиану Роналду, которого поляк назвал высокомерным и эгоцентричным, отметив при этом в нем дух победителя.

  • Дудек играл за «Реал» в 2007-2011 годах, проведя за мадридцев всего два матча и пропустив в них три мяча.
  • В 2001-2007 годах вратарь выступал за «Ливерпуль», с которым выиграл Лигу чемпионов в 2005 году.

Источник: Marca
Испания. Примера Реал Барселона Рамос Серхио Месси Лионель Пепе Роналду Криштиану Дудек Ежи Гвардиола Хосеп
Комментарии (6)
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portero
1587649350
Рамос с Пепе уж точно не святые, и провокаторы и костоломы те еще..... так что если им что-то сказали словами это ответ на их грубость....
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DyadyaWel
1587650247
Видимо наболело у ёжика от провальной карьеры в Реале, захотелось вылить на кого-то свои обиды... Интересно, в чём заключался обман Гвардиолы ? Может что игры Реалу не сливали... За Пепе и Рамоса я вообще молчу, там нежные отношения ко всей Барсе, не только к Месси. Короче сопли от взрослого дяди.
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koli4ka
1587659991
не статистика,а целая история-целых 2 матча за 4 года у гоп.кипера Ежика Дудыка ,тут не только провокаторов искать будешь,тут еще и по вечерам подрабатывать нужно,чтоб семью кормить...
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dinar7777dinar
1587661155
одним словом ПОЛЬСКАЯ КУРВА !
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zigbert
1587662609
Не получилось в футболе,так можно плести интриги. Его игра в Реале не оставила впечатлений.
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Cules2013
1587669479
накинул говна на вентилятор, чтобы себя любимого похвалить, а то все уже и забыли, кто он такой, и чтобы тролли не скучали без дела в период карантина
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