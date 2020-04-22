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    Дудек: «Месси был провокатором, как и вся «Барселона вместе с Гвардиолой»

    Бывший голкипер «Реала» Ежи Дудек рассказал о своих впечатлениях о форварде «Барселоны» Лионеле Месси.

    «Он был обманщиком и провокатором, так же, как «Барселона и Пеп Гвардиола. Они всегда были готовы спровоцировать нас и довели это умение до совершенства. Это очень задевало Жозе Моуринью и всю нашу команду. Я видел, как Месси говорил такие грубые вещи в адрес Пепе и Рамоса, которые вы не никогда бы не ожидали услышать от такого тихого и, казалось бы, хорошего человека.

    Досталось от Дудека и бывшему партнеру по «Реалу» Криштиану Роналду, которого поляк назвал высокомерным и эгоцентричным, отметив при этом в нем дух победителя.

    • Дудек играл за «Реал» в 2007-2011 годах, проведя за мадридцев всего два матча и пропустив в них три мяча.
    • В 2001-2007 годах вратарь выступал за «Ливерпуль», с которым выиграл Лигу чемпионов в 2005 году.

    Источник: Marca

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +212

      DyadyaWel 2 часа назад

      Видимо наболело у ёжика от провальной карьеры в Реале, захотелось вылить на кого-то свои обиды... Интересно, в чём заключался обман Гвардиолы ? Может что игры Реалу не сливали... За Пепе и Рамоса я вообще молчу, там нежные отношения ко всей Барсе, не только к Месси. Короче сопли от взрослого дяди.

      2
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      Рейтинг: +39241

      portero 2 часа назад

      Рамос с Пепе уж точно не святые, и провокаторы и костоломы те еще.....
      так что если им что-то сказали словами это ответ на их грубость....

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