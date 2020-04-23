Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    2 Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
    Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
    3 Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду

    «Зенит» составил сборную тренеров по количеству игр с клубом

    «Зенит» собрал символическую сборную тренеров, в разные годы работавших с командой.

    За основу была взята статистика игр с клубом, в виртуальной игровой схеме тренеров распределили в соответствии с их амплуа во времена игровой карьеры.

    Состав: Борис Рапопорт (14 матчей), Владимир Голубев (47), Анатолий Давыдов (56), Анатолий Бышовец (71), Сергей Семак (80), Дик Адвокат (139) , Властимил Петржела (145), Герман Зонин (162), Лучано Спаллетти (184), Павел Садырин (262), Юрий Морозов (323).

    Источник: Твиттер «Зенита»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:18
    Комментарии1
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76266
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru