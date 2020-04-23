«Зенит» составил сборную тренеров по количеству игр с клубом

«Зенит» собрал символическую сборную тренеров, в разные годы работавших с командой.

За основу была взята статистика игр с клубом, в виртуальной игровой схеме тренеров распределили в соответствии с их амплуа во времена игровой карьеры.

Состав: Борис Рапопорт (14 матчей), Владимир Голубев (47), Анатолий Давыдов (56), Анатолий Бышовец (71), Сергей Семак (80), Дик Адвокат (139) , Властимил Петржела (145), Герман Зонин (162), Лучано Спаллетти (184), Павел Садырин (262), Юрий Морозов (323).