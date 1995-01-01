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    «СЭ»: «Спартак» примет решение о выкупе Соболева в ближайшие недели

    «Спартак» еще не определился с будущим нападающего Александра Соболева, пишет «Спорт-Экспресс».

    По информации источника, столичный клуб собирается принять решение о выкупе игрока у «Крыльев Советов» до середины мая.

    За аренду 22-летнего форварда до конца сезона «Спартак» уже заплатил 500 тысяч евро, полноценный трансфер обойдется москвичам еще в 4,5 миллиона.

    В составе новой команды Соболев успел провести четыре матча, в которых сделал два ассиста. Затем из-за пандемии коронавируса сезон был приостановлен.

    Соболев – о «Спартаке» тремя словами: «Болельщики, великий, топ»

    Соболев – о мечте: «Поиграть в Европе и услышать гимн Лиги чемпионов, находясь на поле»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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