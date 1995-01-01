«СЭ»: «Спартак» примет решение о выкупе Соболева в ближайшие недели

Я думал, давно решили выкупать. Парень крутой. Нам такие форварды нужны.
«Спартак» еще не определился с будущим нападающего Александра Соболева, пишет «Спорт-Экспресс».
По информации источника, столичный клуб собирается принять решение о выкупе игрока у «Крыльев Советов» до середины мая.
За аренду 22-летнего форварда до конца сезона «Спартак» уже заплатил 500 тысяч евро, полноценный трансфер обойдется москвичам еще в 4,5 миллиона.
В составе новой команды Соболев успел провести четыре матча, в которых сделал два ассиста. Затем из-за пандемии коронавируса сезон был приостановлен.
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