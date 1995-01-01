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    Соболев – о мечте: «Поиграть в Европе и услышать гимн Лиги чемпионов, находясь на поле»

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал, чего мечтает добиться в футболе.

    «Можно сказать, что мечта – поиграть в Европе и услышать гимн Лиги чемпионов, находясь на футбольном поле.

    То, что уже сбылось? Играть в футбол на профессиональном уровне. Попасть в сборную, хотя я просто попал пока один раз, но, надеюсь, еще когда-нибудь попаду и буду там играть», – сказал Соболев.

    • Форвард выступает за «Спартак» на правах аренды.
    • Его трансфер принадлежит «Крыльям Советов».
    • В составе столичной команды Соболев сделал два ассиста в четырех матчах.

    Соболев – о «Спартаке» тремя словами: «Болельщики, великий, топ»

    Источник: Ютуб-канал «Спартака»

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