Соболев – о мечте: «Поиграть в Европе и услышать гимн Лиги чемпионов, находясь на поле»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал, чего мечтает добиться в футболе.

«Можно сказать, что мечта – поиграть в Европе и услышать гимн Лиги чемпионов, находясь на футбольном поле.

То, что уже сбылось? Играть в футбол на профессиональном уровне. Попасть в сборную, хотя я просто попал пока один раз, но, надеюсь, еще когда-нибудь попаду и буду там играть», – сказал Соболев.

Форвард выступает за «Спартак» на правах аренды.

Его трансфер принадлежит «Крыльям Советов».

В составе столичной команды Соболев сделал два ассиста в четырех матчах.

Соболев – о «Спартаке» тремя словами: «Болельщики, великий, топ»