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    УЕФА не допустит клубы в еврокубки, если они не доиграют сезон без уважительной причины

    УЕФА призывает ассоциации доиграть сезон, чтобы распределить места в еврокубках по спортивным достижениям клубов.

    Команды не будут допущены в Лигу чемпионов и Лигу Европы, если тот или иной чемпионат не был доигран по уважительной причине, среди которых запрет властей на проведение спортивных соревнований и непреодолимые экономические обстоятельства. Если же чемпионат был досрочно завершен по уважительным причинам, путевки в евровкубки распределят согласно положению клубов в турнирной таблице. При этом запрет на участие в еврокубках может быть наложен, если будет существовать общественное мнение, что клуб для участия был выбран несправедливо или процедура выбора была непрозрачной.

    • Футбольный сезон был прерван в марте из-за пандемии коронавируса.
    • В Европе вирус был выявлен у 1 181 713 человек, из них 111 985 умерли.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    Сегодня, 17:48
    Комментарии4
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      Рейтинг: +990

      Semushkin Roman Valerievi 25 минут назад

      Только не пустят на словах. Условные Франция и Англия не доиграют. Глянем как УЕФА их клубы не пустит. Они так боятся суперлиги, что свои языки быстро в опу засунут.

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      Рейтинг: +236

      Armani nn 26 минут назад

      И без родителей не приходить!!!

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      Рейтинг: +2027

      general.lizyukov 1 час назад

      Общественное мнение? ))) Отличный показатель. Голосвание в твиторе объективней, йащетайу )))
      Сами ж написали - объективные. Т.е., если нет постановления правительства (не мэрии, не губернатора) и если на балансе не минуса - значит, должны доиграть.

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      Рейтинг: +4915

      серега кашин 1 час назад

      руководство уефа потратили бабло и им надо дальше кормиться вот и заставляют клубы играть

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