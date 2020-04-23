УЕФА не допустит клубы в еврокубки, если они не доиграют сезон без уважительной причины

УЕФА призывает ассоциации доиграть сезон, чтобы распределить места в еврокубках по спортивным достижениям клубов.

Команды не будут допущены в Лигу чемпионов и Лигу Европы, если тот или иной чемпионат не был доигран по уважительной причине, среди которых запрет властей на проведение спортивных соревнований и непреодолимые экономические обстоятельства. Если же чемпионат был досрочно завершен по уважительным причинам, путевки в евровкубки распределят согласно положению клубов в турнирной таблице. При этом запрет на участие в еврокубках может быть наложен, если будет существовать общественное мнение, что клуб для участия был выбран несправедливо или процедура выбора была непрозрачной.