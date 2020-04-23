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    Погба может перейти в «Интер»

    «Интер» может приобрести у «Манчестер Юнайтед» полузащитника Поля Погба, утверждает Tuttosport.

    По информации источника, такую возможность агент футболиста Мино Райола обсуждал с руководством миланского клуба.

    Также 27-летний француз интересен «Реалу», «Ювентусу» и «ПСЖ».

    • В текущем сезоне хавбек из-за регулярных травм провел всего восемь матчей и сделал два ассиста.
    • Контракт Погба с «МЮ» истекает в 2021 году.
    • Его рыночная стоимость – 80 миллионов евро.

    Источник: Tuttosport

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    Сегодня, 19:36
    Комментарии3
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      Рейтинг: +290

      rossonero666 13 минут назад

      звёзды едут в сериал не важно к кому - это всегда хорошо

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4919

      серега кашин 1 час назад

      агент уже начинает суетиться чтоб денег побольше срубить

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +327

      Proker 1 час назад

      Этого орангутана куда не хотят внидрит)))

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