Погба может перейти в «Интер»

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«Интер» может приобрести у «Манчестер Юнайтед» полузащитника Поля Погба, утверждает Tuttosport.
По информации источника, такую возможность агент футболиста Мино Райола обсуждал с руководством миланского клуба.
Также 27-летний француз интересен «Реалу», «Ювентусу» и «ПСЖ».
- В текущем сезоне хавбек из-за регулярных травм провел всего восемь матчей и сделал два ассиста.
- Контракт Погба с «МЮ» истекает в 2021 году.
- Его рыночная стоимость – 80 миллионов евро.