УЕФА досрочно заплатит клубам, чьи футболисты играли в отборе к Евро

Исполком УЕФА принял решение незамедлительно выплатить клубам деньги, причитающиеся за вклад в отборочный цикл к чемпионату Европы.

Клубы, отпускавшие своих игроков для 39 национальных сборных, не участвующих в стыковых матчах, получат 50 миллионов евро. Командам, делегировавшие игроков для 16 сборных, попавших в стыковые матчи, выплатят 17,7 миллионов евро. Еще 2,7 миллиона дадут клубам, которые отпустят футболистов на стыковые игры. Команды также получат минимум 200 миллионов евро в связи с отменой Евро-2020. Всего компенсации получат 676 клубов.

Изначально платежи планировалось совершить после стыковых матчей, но в связи с сокращением доходов клубов из-за пандемии коронавируса было решено произвести расчет раньше.