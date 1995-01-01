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    УЕФА досрочно заплатит клубам, чьи футболисты играли в отборе к Евро

    Исполком УЕФА принял решение незамедлительно выплатить клубам деньги, причитающиеся за вклад в отборочный цикл к чемпионату Европы.

    Клубы, отпускавшие своих игроков для 39 национальных сборных, не участвующих в стыковых матчах, получат 50 миллионов евро. Командам, делегировавшие игроков для 16 сборных, попавших в стыковые матчи, выплатят 17,7 миллионов евро. Еще 2,7 миллиона дадут клубам, которые отпустят футболистов на стыковые игры. Команды также получат минимум 200 миллионов евро в связи с отменой Евро-2020. Всего компенсации получат 676 клубов.

    Изначально платежи планировалось совершить после стыковых матчей, но в связи с сокращением доходов клубов из-за пандемии коронавируса было решено произвести расчет раньше.

    • Евро-2020 был перенесен на 2021 год.
    • Турнир должен был пройти с 11 июня по 11 июля.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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