Агент Фернандеса: «У Марио были предложения от «Реала» и ЦСКА. Он выбрал Россию»

Агент Жорже Машаду, представляющий интересы защитника ЦСКА Марио Фернандеса, сообщил, что футболист мог оказаться в «Реале».

«По Марио было два предложения с одинаковыми ценниками – от ЦСКА и от «Реала», который тогда возглавлял Моуринью. Не спрашивайте меня почему, но Марио выбрал Россию. Я думал, что там он пробудет два месяца, учитывая историю его побегов. Однако с ним вообще больше не возникало никаких проблем, он полюбил Россию и стал играть за еe сборную», – рассказал Машаду.