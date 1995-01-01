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    Агент Фернандеса: «У Марио были предложения от «Реала» и ЦСКА. Он выбрал Россию»

    Агент Жорже Машаду, представляющий интересы защитника ЦСКА Марио Фернандеса, сообщил, что футболист мог оказаться в «Реале».

    «По Марио было два предложения с одинаковыми ценниками – от ЦСКА и от «Реала», который тогда возглавлял Моуринью. Не спрашивайте меня почему, но Марио выбрал Россию. Я думал, что там он пробудет два месяца, учитывая историю его побегов. Однако с ним вообще больше не возникало никаких проблем, он полюбил Россию и стал играть за еe сборную», – рассказал Машаду.

    • Фернандес перешел в ЦСКА в 2012 году из «Гремио». Он сыграл за москвичей 201 матч, забил пять голов.
    • В составе сборной России защитник дебютировал в октябре 2017 года в товарищеской игре против сборной Южной Кореи. За Россию сыграл 22 игры, забив два мяча.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +544

      кто там 7 минут назад

      Зато стал легендой клуба, а перейди в Реал, то не известно что было бы.

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