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  • Агент Фернандеса: «У Марио были предложения от «Реала» и ЦСКА. Он выбрал Россию»

Агент Фернандеса: «У Марио были предложения от «Реала» и ЦСКА. Он выбрал Россию»

23 апреля 2020, 13:59
9

Агент Жорже Машаду, представляющий интересы защитника ЦСКА Марио Фернандеса, сообщил, что футболист мог оказаться в «Реале».

«По Марио было два предложения с одинаковыми ценниками – от ЦСКА и от «Реала», который тогда возглавлял Моуринью. Не спрашивайте меня почему, но Марио выбрал Россию. Я думал, что там он пробудет два месяца, учитывая историю его побегов. Однако с ним вообще больше не возникало никаких проблем, он полюбил Россию и стал играть за еe сборную», – рассказал Машаду.

  • Фернандес перешел в ЦСКА в 2012 году из «Гремио». Он сыграл за москвичей 201 матч, забил пять голов.
  • В составе сборной России защитник дебютировал в октябре 2017 года в товарищеской игре против сборной Южной Кореи. За Россию сыграл 22 игры, забив два мяча.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Реал Фернандес Марио
Комментарии (9)
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кто там
1587648317
Зато стал легендой клуба, а перейди в Реал, то не известно что было бы.
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морозз
1587649779
Марио правильно сделал, в Реале он бы сидел на лавке или пошёл бы по арендам...а в ЦСКА железобетонный футболист основы и игрок сборной России!
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Граф2019
1587650272
зацелуем до икоты! мазохиста...
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vladimir-7
1587650578
Марио молодец, хорошо вписался в команду, добился отличной игры и за ЦСКА, и за сборную России.
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Snek
1587650659
Да эта история стара как сам Марио. Да было такое, только его брали игроком ротации, а в ЦСКА ключевым игроком. Это и стало решающим фактором.
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серега кашин
1587652473
брали в реал во вторую команду и для количества, так пусть сильно не хвалится
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bset
1587653799
Настоящий патриот))
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Proker
1587655295
В реале он пошёл бы по рукам как Коутиньо,а в России как хочет
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Boeung777
1587660961
Ну да, он же с детства болел за ЦСКА.
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