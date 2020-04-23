Агент Фернандеса: «У Марио были предложения от «Реала» и ЦСКА. Он выбрал Россию»

Агент Жорже Машаду, представляющий интересы защитника ЦСКА Марио Фернандеса, сообщил, что футболист мог оказаться в «Реале».
«По Марио было два предложения с одинаковыми ценниками – от ЦСКА и от «Реала», который тогда возглавлял Моуринью. Не спрашивайте меня почему, но Марио выбрал Россию. Я думал, что там он пробудет два месяца, учитывая историю его побегов. Однако с ним вообще больше не возникало никаких проблем, он полюбил Россию и стал играть за еe сборную», – рассказал Машаду.
- Фернандес перешел в ЦСКА в 2012 году из «Гремио». Он сыграл за москвичей 201 матч, забил пять голов.
- В составе сборной России защитник дебютировал в октябре 2017 года в товарищеской игре против сборной Южной Кореи. За Россию сыграл 22 игры, забив два мяча.
Источник: «Чемпионат»