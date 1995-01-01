УЕФА хочет закончить национальные чемпионаты до 3 августа

в уефа пока не понимают, что сезон так и не начнется потому что никто не знает когда эта зараза пройдет
Исполком УЕФА решил завершить текущий сезон не позднее 3 августа.
Национальные чемпионаты могут быть доиграны по любой формуле, в том числе, в формате мини-турниров или плей-офф. Руководства ассоциаций должны будут представить планы завершения сезонов до 27 мая. В случае, если какой-то из чемпионатов не сможет быть доигран, путевки в еврокубки для этих турниров будут определены по текущему положению команд.
- Футбольный сезон был прерван в марте из-за пандемии коронавируса.
- В Европе вирус был выявлен у 1 181 713 человек, из них 111 985 умерли.