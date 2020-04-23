УЕФА хочет закончить национальные чемпионаты до 3 августа

Исполком УЕФА решил завершить текущий сезон не позднее 3 августа.

Национальные чемпионаты могут быть доиграны по любой формуле, в том числе, в формате мини-турниров или плей-офф. Руководства ассоциаций должны будут представить планы завершения сезонов до 27 мая. В случае, если какой-то из чемпионатов не сможет быть доигран, путевки в еврокубки для этих турниров будут определены по текущему положению команд.