Минское «Динамо» подтвердило назначение Кучука на пост главного тренера

Бывший главный тренер «Локомотива», «Ростова» и «Кубани» Леонид Кучук официально возглавил минское «Динамо».
Клуб не сообщает детали контракта с 60-летним специалистом.
На этом посту Кучук сменил Сергея Гуренко.
- По итогам пяти туров «Динамо» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Белоруссии.
- Последним местом работы Кучука был украинский «Рух».
- В России он тренировал в 2010 и 2017 годах, а также в период с 2013 по 2015 год.
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Источник: Официальный сайт минского «Динамо»