«ПСЖ» может выкупить Икарди и обменять его на двух игроков «Ювентуса»

«ПСЖ» хочет заполучить двух игроков «Ювентуса» – защитника Алекса Сандро и хавбека Миралема Пьянича.
По информации La Gazzetta dello Sport, парижане рассчитывают убедить туринский клуб отпустить обоих футболистов в обмен на форварда Мауро Икарди.
Аргентинский нападающий выступает за «ПСЖ» на правах аренды и французы могут выкупить его за 70 миллионов евро.
- Трансфер Икарди принадлежит «Интеру».
- В его активе 20 голов и четыре ассиста в 31 матче текущего сезона.
Источник: La Gazzetta dello Sport