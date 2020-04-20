«ПСЖ» может выкупить Икарди и обменять его на двух игроков «Ювентуса»

«ПСЖ» хочет заполучить двух игроков «Ювентуса» – защитника Алекса Сандро и хавбека Миралема Пьянича.

По информации La Gazzetta dello Sport, парижане рассчитывают убедить туринский клуб отпустить обоих футболистов в обмен на форварда Мауро Икарди.

Аргентинский нападающий выступает за «ПСЖ» на правах аренды и французы могут выкупить его за 70 миллионов евро.