Кержаков спародировал обложку юбилейного сборника рок-группы The Doors

Экс-нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков продолжает участвовать в челлендже по воссозданию обложек известных музыкальных альбомов и синглов.
Ранее бывший футболист воссоздал обложки альбомов групп The Beatles, Queen и Oasis, а также обложки синглов Эминема и Moby.
Теперь же Кержаков спародировал обложку сборника The Future Starts Here: The Essential Doors Hits американской рок-группы The Doors, выпущенного в 2008 году в честь 40-летия коллектива.
Учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию в мире, спортсмен сделал отличие от оригинального снимка, добавив антисептик, который льeтся на его руку.
«Уверен, что сейчас было бы именно так», – отметил форвард в подписи к снимку.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Инстаграм Александра Кержакова