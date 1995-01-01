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    Кержаков спародировал обложку юбилейного сборника рок-группы The Doors

    Экс-нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков продолжает участвовать в челлендже по воссозданию обложек известных музыкальных альбомов и синглов.

    Ранее бывший футболист воссоздал обложки альбомов групп The Beatles, Queen и Oasis, а также обложки синглов Эминема и Moby.

    Теперь же Кержаков спародировал обложку сборника The Future Starts Here: The Essential Doors Hits американской рок-группы The Doors, выпущенного в 2008 году в честь 40-летия коллектива.

    Учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию в мире, спортсмен сделал отличие от оригинального снимка, добавив антисептик, который льeтся на его руку.

    «Уверен, что сейчас было бы именно так», – отметил форвард в подписи к снимку.

    text

    Публикация от text (@a.kerzhakov11) 19 Апр 2020 в 11:43 PDT

    Источник: Инстаграм Александра Кержакова

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