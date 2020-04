Кержаков спародировал обложку юбилейного сборника рок-группы The Doors

Экс-нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков продолжает участвовать в челлендже по воссозданию обложек известных музыкальных альбомов и синглов.

Ранее бывший футболист воссоздал обложки альбомов групп The Beatles, Queen и Oasis, а также обложки синглов Эминема и Moby.

Теперь же Кержаков спародировал обложку сборника The Future Starts Here: The Essential Doors Hits американской рок-группы The Doors, выпущенного в 2008 году в честь 40-летия коллектива.

Учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию в мире, спортсмен сделал отличие от оригинального снимка, добавив антисептик, который льeтся на его руку.

«Уверен, что сейчас было бы именно так», – отметил форвард в подписи к снимку.