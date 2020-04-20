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  • Кержаков спародировал обложку юбилейного сборника рок-группы The Doors

Кержаков спародировал обложку юбилейного сборника рок-группы The Doors

20 апреля 2020, 10:55
3

Экс-нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков продолжает участвовать в челлендже по воссозданию обложек известных музыкальных альбомов и синглов.

Ранее бывший футболист воссоздал обложки альбомов групп The Beatles, Queen и Oasis, а также обложки синглов Эминема и Moby.

Теперь же Кержаков спародировал обложку сборника The Future Starts Here: The Essential Doors Hits американской рок-группы The Doors, выпущенного в 2008 году в честь 40-летия коллектива.

Учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию в мире, спортсмен сделал отличие от оригинального снимка, добавив антисептик, который льeтся на его руку.

«Уверен, что сейчас было бы именно так», – отметил форвард в подписи к снимку.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Инстаграм Александра Кержакова
Россия. Премьер-лига Кержаков Александр
Комментарии (3)
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кто там
1587385372
Парадист питерский, вы только посмотрите на него.
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GreyDM
1587399227
да...не Джим Моррисон...
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general.lizyukov
1587399774
Я стесняюсь спросить: Саша, тебе заняться нечем? Возьми пример с Джона Терри. Ну, если не хватает соображалки своей, чем помочь своим соотечественникам в столь тяжкий час.
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