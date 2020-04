Бывший форвард «Зенита» Александр Кержаков спародировал обложку дебютного альбома британской группы Oasis – Definitely Maybe. Ранее нападающий воссоздал обложки альбомов The Beatles и Queen.

«Сегодня мы снова шикарные британцы», – написал Кержаков.