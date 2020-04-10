Кержаков с семьей спародировал обложку альбома рок-группы Queen

Экс-нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков продолжает участвовать в челлендже по воссозданию обложек музыкальных альбомов популярных групп.

Несколько дней назад бывший футболист воссоздал обложку альбома Abbey Road от группы The Beatles.

Теперь же он с семьей спародировал обложку второго студийного альбома британской рок-группы Queen под названием Queen ll. Учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию в мире, Кержаков, а также его жена и дети сделали отличие от оригинального снимка, надев на лица защитные маски.

«Очередная фантазия на тему того, как бы выглядела популярная музыкальная обложка прямо сейчас», – подписал публикацию Кержаков.

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