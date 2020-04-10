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    Кержаков с семьей спародировал обложку альбома рок-группы Queen

    Экс-нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков продолжает участвовать в челлендже по воссозданию обложек музыкальных альбомов популярных групп.

    Несколько дней назад бывший футболист воссоздал обложку альбома Abbey Road от группы The Beatles.

    Теперь же он с семьей спародировал обложку второго студийного альбома британской рок-группы Queen под названием Queen ll. Учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию в мире, Кержаков, а также его жена и дети сделали отличие от оригинального снимка, надев на лица защитные маски.

    «Очередная фантазия на тему того, как бы выглядела популярная музыкальная обложка прямо сейчас», – подписал публикацию Кержаков.

    text

    Публикация от text (@a.kerzhakov11) 10 Апр 2020 в 1:25 PDT

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    Публикация от text (@officialqueenmusic) 8 Мар 2020 в 5:06 PDT

    Источник: Инстаграм Александра Кержакова

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    10.04.2020 13:17
    Комментарии6
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      Рейтинг: +246

      GreyDM 12 часов назад

      Керж, главное не опопсей к концу самоизоляции!!! Пока ништяк-по классике рок'н'ролла пошёл...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1929

      Axe111 15 часов назад

      Больная фантазия

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2261

      mutabor0992 15 часов назад

      Это каминг-аут???

      1
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      ...
      Рейтинг: +2110

      alarm > mutabor0992 15 часов назад

      твой коммент и есть каминг-аут, гыгы

      1
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      Рейтинг: +2261

      mutabor0992 > alarm 9 часов назад

      Фанатам Элтона Джона слова не давали.

      1
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      Рейтинг: +19499

      пьяныйхоровод 16 часов назад

      Шоу маст гоу он !

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