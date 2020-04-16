Кержаков спародировал обложку сингла Moby

Экс-нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков продолжает участвовать в челлендже по воссозданию обложек известных музыкальных альбомов и синглов.

Ранее бывший футболист воссоздал обложки альбомов групп The Beatles, Queen и Oasis, а также обложку сингла Эминема.

Теперь же Кержаков спародировал обложку сингла Slipping Away американского музыканта Moby, выпущенного в 2006 году.

«Сейчас очень много таких «slipping away». По возможности оставайтесь дома», – написал форвард под снимком.