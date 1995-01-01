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    Кержаков спародировал обложку сингла Moby

    Экс-нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков продолжает участвовать в челлендже по воссозданию обложек известных музыкальных альбомов и синглов.

    Ранее бывший футболист воссоздал обложки альбомов групп The Beatles, Queen и Oasis, а также обложку сингла Эминема.

    Теперь же Кержаков спародировал обложку сингла Slipping Away американского музыканта Moby, выпущенного в 2006 году.

    «Сейчас очень много таких «slipping away». По возможности оставайтесь дома», – написал форвард под снимком.

    text

    Публикация от text (@a.kerzhakov11) 15 Апр 2020 в 11:57 PDT

    Источник: Инстаграм Александра Кержакова

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    Комментарии1
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      Рейтинг: -148

      Woodbreak 1 час назад

      этот конченый уже надоел мелькать

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