Кержаков сфотографировал сына возле пустого холодильника. Это пародия на Эминема

Бывший нападающий «Зенита», главный тренер юношеской сборной России Александр Кержаков вместе с сыном спародировал обложку сингла рэпера Эминема Cleanin’ Out My Closet.

Кержаков в инстаграме опубликовал фотографию сидящего на полу сына Игоря, позади которого стоит пустой холодильник, на полке которого лежит луковица и две головки чеснока.

«Cleaning out my fridge…» — подписал фото Кержаков.

Кержаков с семьей спародировал обложку альбома рок-группы Queen