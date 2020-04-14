Кержаков сфотографировал сына возле пустого холодильника. Это пародия на Эминема

Бывший нападающий «Зенита», главный тренер юношеской сборной России Александр Кержаков вместе с сыном спародировал обложку сингла рэпера Эминема Cleanin’ Out My Closet.
Кержаков в инстаграме опубликовал фотографию сидящего на полу сына Игоря, позади которого стоит пустой холодильник, на полке которого лежит луковица и две головки чеснока.
«Cleaning out my fridge…» — подписал фото Кержаков.
Кержаков с семьей спародировал обложку альбома рок-группы Queen
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: инстаграм Александра Кержакова