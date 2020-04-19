Ребров – о фанатах «Спартака»: «Это стереотип, что они отморозки»

Голкипер «Спартака» Артем Ребров поделился мнением о фанатах московского клуба.

«Я в «Спартаке» уже долгое время и это неправильное представление, что это какие-то фанаты, которые всех бьют, которые что-то жгут. Это просто стереотип, что они отморозки, бритые. А жгут они только на стадионах, и то это происходит для того, чтобы создать атмосферу праздника. Если это сделано все в формате правил, то это очень здорово.

Да, они могут устроить свои как бы бои, но это тоже как спорт. Они не бьют женщин, они не бьют детей, они между собой устраивают какие-то соревнования. Это нормальный процесс, это все по правилам идет. Здесь просто ребята объединились вокруг определенной идеи. Любой фанат ведь прежде всего активный человек, и сейчас, в период испытаний, многие парни открывают свои лучшие стороны», – сказал Ребров.