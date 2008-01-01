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    Ребров – о фанатах «Спартака»: «Это стереотип, что они отморозки»

    Голкипер «Спартака» Артем Ребров поделился мнением о фанатах московского клуба.

    «Я в «Спартаке» уже долгое время и это неправильное представление, что это какие-то фанаты, которые всех бьют, которые что-то жгут. Это просто стереотип, что они отморозки, бритые. А жгут они только на стадионах, и то это происходит для того, чтобы создать атмосферу праздника. Если это сделано все в формате правил, то это очень здорово.

    Да, они могут устроить свои как бы бои, но это тоже как спорт. Они не бьют женщин, они не бьют детей, они между собой устраивают какие-то соревнования. Это нормальный процесс, это все по правилам идет. Здесь просто ребята объединились вокруг определенной идеи. Любой фанат ведь прежде всего активный человек, и сейчас, в период испытаний, многие парни открывают свои лучшие стороны», – сказал Ребров.

    • Вратарь провел в текущем чемпионате России одну игру.
    • «Спартак» занимает в турнирной таблице восьмое место.

    Источник: «Комсомольская правда»

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    Комментарии13
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      Рейтинг: +2885

      Борат 15 минут назад

      Любят спартачи друг другу под хвостом отверстие разработать, чтобы потом фаеры там таскать ! Стыдно за рылов! Гыгы

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2885

      Борат 17 минут назад

      Боря Моисеев болеет за спартак!
      Он главный во фратрии !
      Гыгы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2885

      Борат 18 минут назад

      Сейчас набегут фратрийские петухи и наставят мне минусов своими горящими рваными пуканами ! Гыгы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2885

      Борат 29 минут назад

      Они просто невольники и мужеложцы ! Устраивают радужные парады в кб цветах типа шифруются, но мы знаем этих петухов ! Позор рылам! Гыгы

      -1
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      ...
      Рейтинг: +73

      borat-chmo > Борат 15 минут назад

      Тебя уже опустили,если знаешь)Стыдно за тебя.гугугу

      0
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      ...
      Рейтинг: +2885

      Борат > borat-chmo 14 минут назад

      Слвшь дырявый, кукарекни утром в 7:30 чтобы я в школу не проспал, а сейчас не надо ! Гыгы

      1
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      Рейтинг: +486

      New Life 32 минуты назад

      Не дал бог Реброву ума.

      1
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      Рейтинг: +3583

      Alekxei Z. 50 минут назад

      За каждый клуб болеет кучка неадекватов. За КАЖДЫЙ !!!
      Они дерутся, матерятся провоцируют друг друга. Так есть и наверно будет всегда. Молодые , адреналин зашкаливает , куда -то надо его приложить.
      Не надо только по ним судить о всех поклонниках клуба.

      4
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      ...
      Рейтинг: +15

      risbichmo > Alekxei Z. 31 минуту назад

      У синитки не кучка. А кучечка пИтушков. Боратик, алармик, хороводик и т.д. и т.п. Они любят не сколько синит, а друг друга. В разных позах причем.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3583

      Alekxei Z. > risbichmo 20 минут назад

      Парни Х с ними.
      Берегите нервы и не пытайтесь им что-то доказать.
      Пи..з..дец не лечится !!!

      -1
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      Рейтинг: +19925

      пьяныйхоровод > risbichmo 9 минут назад

      Тебя опять в рот в.ы.е.б.л.и. ?

      0
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      Рейтинг: +141

      valkam72 55 минут назад

      Самые отморозки и петушары у синита. Они сейчас сюда налетят.

      4
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      Рейтинг: +19925

      пьяныйхоровод > valkam72 9 минут назад

      И тебе за за щеку выдали ?

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