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  • Ребров – о фанатах «Спартака»: «Это стереотип, что они отморозки»

Ребров – о фанатах «Спартака»: «Это стереотип, что они отморозки»

19 апреля 2020, 20:01
7

Голкипер «Спартака» Артем Ребров поделился мнением о фанатах московского клуба.

«Я в «Спартаке» уже долгое время и это неправильное представление, что это какие-то фанаты, которые всех бьют, которые что-то жгут. Это просто стереотип, что они отморозки, бритые. А жгут они только на стадионах, и то это происходит для того, чтобы создать атмосферу праздника. Если это сделано все в формате правил, то это очень здорово.

Да, они могут устроить свои как бы бои, но это тоже как спорт. Они не бьют женщин, они не бьют детей, они между собой устраивают какие-то соревнования. Это нормальный процесс, это все по правилам идет. Здесь просто ребята объединились вокруг определенной идеи. Любой фанат ведь прежде всего активный человек, и сейчас, в период испытаний, многие парни открывают свои лучшие стороны», – сказал Ребров.

  • Вратарь провел в текущем чемпионате России одну игру.
  • «Спартак» занимает в турнирной таблице восьмое место.

Источник: «Комсомольская правда»
Россия. Премьер-лига Спартак Ребров Артем
Комментарии (7)
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valkam72
1587316828
Самые отморозки и петушары у синита. Они сейчас сюда налетят.
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New Life
1587318231
Не дал бог Реброву ума.
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житель СПб
1587320447
Было бы лучше, если бы Артем Ребров не оправдывал беспредельщиков, формирующих недобрую славу великому клубу, а работал вместе с другими представителями Спартака над переформированием их сознания и поступков.
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ufos73
1587328374
А во времена распада Ромашки, совсем другое говорил... Ай-яй-яй Артемка
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vka1970
1587364924
Справедливости ради тоже самое можно и про болел других клубов сказать.Везде есть грязь и везде есть надежда на хорошее и светлое будущее.
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