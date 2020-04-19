Представитель «Тоттенхэма»: «Дзюба у многих скаутов на карандаше, но у нас его не будет»

Директор по развитию «Тоттенхэма» Роман Дубов оценил возможность трансфера форварда «Зенита» Артема Дзюбы в лондонский клуб.
«Пока еще Гарри Кейн не ушел от нас, вопрос с его будущим не определен, конкретного предложения на данный момент нет, говорить о потенциальной замене ему нельзя. Если честно, Дзюба у многих скаутов на карандаше, но думаю, что Артема в «Тоттенхэме» мы не увидим. Но время после кризиса даст возможность нам увидеть больше игроков из Восточной Европы в топ-клубах, — сказал Дубов.
- В текущем сезоне на счету Дзюбы 28 матчей в составе «Зенита», 15 забитых голов и 12 ассистов.
- По информации La Gazzetta dello Sport, агент Жорже Мендеш предложил услуги российского форварда «Лацио».
Источник: «Матч ТВ»