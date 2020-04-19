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  • Представитель «Тоттенхэма»: «Дзюба у многих скаутов на карандаше, но у нас его не будет»

Представитель «Тоттенхэма»: «Дзюба у многих скаутов на карандаше, но у нас его не будет»

19 апреля 2020, 18:21
10

Директор по развитию «Тоттенхэма» Роман Дубов оценил возможность трансфера форварда «Зенита» Артема Дзюбы в лондонский клуб.

«Пока еще Гарри Кейн не ушел от нас, вопрос с его будущим не определен, конкретного предложения на данный момент нет, говорить о потенциальной замене ему нельзя. Если честно, Дзюба у многих скаутов на карандаше, но думаю, что Артема в «Тоттенхэме» мы не увидим. Но время после кризиса даст возможность нам увидеть больше игроков из Восточной Европы в топ-клубах, — сказал Дубов.

  • В текущем сезоне на счету Дзюбы 28 матчей в составе «Зенита», 15 забитых голов и 12 ассистов.
  • По информации La Gazzetta dello Sport, агент Жорже Мендеш предложил услуги российского форварда «Лацио».

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Зенит Тоттенхэм Дзюба Артем
Комментарии (10)
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New Life
1587312351
Ща перечислю этих скаутов: Черчес/Гурцкая, Орлов/Канделака, Радимов, Широков, Борат, Аларм, папа зюбы.
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DOCTOR PENALTY
1587313853
Дзюба не на карандаше, а на карандаши, сами знаете из чего их изготавливают.
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ufos73
1587314255
Сначала очень удивился, откуда в Тотетхеме вообще знают про существование бревна, потом прочитал что это сказал похоже наш русский, теперь удивляюсь, как он вообще туда попал... )))) Единственное реальное предложение для бревна, было из Белоруссии!
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морозз
1587317386
Дзюба если по правде не топ футболист даже нашего чемпионата...помним в скольких клубах он провёл аренду! А ведь это были годы расцвета, годы когда футболист перерастает из подающего надежды в топового или в среднестатистического игрока! Но также можно сказать что и удача на его стороне не маленькая, играя в аренде попал в сборную и использовал свой шанс на сто процентов! Для Зенита Семака...Дзюба наверное нужен, но если Азмун уйдёт, то игра Зенита вообще станет однообразной и сухой! Как происходит и сейчас во многих случаях, команда ждёт Появления Артёма в штрафной соперника и подачу на него, где он играет головой в ворота или скидывает мяч партнёрам!
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Hektor 84
1587318666
Ну в фифа на приставке наверно у многих))))
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bset
1587322915
Уже же был вопрос о переходе Дзюбы, но того Медведев не пустил. Всем рулит Медведев со своим папиком сверху - как эта сладкая парочка решит, так и будет. Примеры Кокорина и Дзюбы показали уже это.
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ROSTOV SUPER
1587324489
Зачем писать такой бред , деревянная зюбка замена Кейну !
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Граф2019
1587325128
из Зенита: вигвам! такая корова нужна самаму...
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Рубинище
1587377966
Да никуда-это дерево не уедет. Будет и дальше в Зените пешком ходить и трындеть муйню всякую. Семак побоится его убрать, а любой др. тренер(легионер) от Дзюбы сразу избавится, как Манчини. Забивать Тамбову, Уралу его пока хватает. Видимо для руководства игра в группе ЛЧ предел мечтаний. Ни каким топам он не нужен. тем более на последний контракт.
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