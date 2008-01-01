Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    2 Тест: угадай футболиста по прическе
    Тест: угадай футболиста по прическе
    3 Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?

    Представитель «Тоттенхэма»: «Дзюба у многих скаутов на карандаше, но у нас его не будет»

    Директор по развитию «Тоттенхэма» Роман Дубов оценил возможность трансфера форварда «Зенита» Артема Дзюбы в лондонский клуб.

    «Пока еще Гарри Кейн не ушел от нас, вопрос с его будущим не определен, конкретного предложения на данный момент нет, говорить о потенциальной замене ему нельзя. Если честно, Дзюба у многих скаутов на карандаше, но думаю, что Артема в «Тоттенхэме» мы не увидим. Но время после кризиса даст возможность нам увидеть больше игроков из Восточной Европы в топ-клубах, — сказал Дубов.

    • В текущем сезоне на счету Дзюбы 28 матчей в составе «Зенита», 15 забитых голов и 12 ассистов.
    • По информации La Gazzetta dello Sport, агент Жорже Мендеш предложил услуги российского форварда «Лацио».

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:21
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +471

      New Life 20 минут назад

      Ща перечислю этих скаутов: Черчес/Гурцкая, Орлов/Канделака, Радимов, Широков, Борат, Аларм, папа зюбы.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -84

      Аденн 59 минут назад

      ха-ха-ха, деревяшка дЗюба у всех на карандаше, но он наХ никому не нужен, токмо вонючкам. Стыдно за неправильный бЗенит. ха-ха-ха

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76215
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru