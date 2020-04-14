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La Gazzetta dello Sport: агент Мендеш предложил Дзюбу «Лацио»

14 апреля 2020, 16:21
11

По информации La Gazzetta dello Sport, агент Жорже Мендеш, у которого отличные отношения с «Лацио», предложил нападающего «Зенита» и сборной России Артема Дзюбу римскому клубу.

  • Жорже Мендеш – португальский футбольный агент. Кроме Дзюбы, работает с Криштиану Роналду, Радамелем Фалькао, Анхелем ди Мариней, Диего Костой и другими известными игроками.
  • Ранее Дзюба подтвердил, что им интересовался «Тоттенхэм». Игрока не отпустило руководство российского клуба.
  • В этом сезоне РПЛ Дзюба сыграл 21 матч, забил 13 голов и отдал 9 ассистов.

Источник: La Gazzetta dello Sport
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Зенит Лацио Дзюба Артем
Комментарии (11)
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1586871570
Как вы можете такое писать! Это не Дзюбу предложили Лацио, это Дзюбе предложили Лацио.
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vladimir-7
1586874493
Очень похоже Ж.Мендеш заболел коронавирусом, пора ложиться под капельницу и снимать жар и одышку.
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nik55
1586881266
кому бревно-----налетай
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vka1970
1586883231
Лацио просто не понял.Перевод не точный. В оригинале Лацио предлагали пило материалы и теперь римляне думают нужны ли им изделия из дерева ?
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САНЁК17
1586884213
Ржу не могу,в италии кожаные изделии супер,теперь они хотят из дерево что то новое сделать:-)
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Proker
1586885164
Мендеш решил заняться пиломатериал продавать....)))
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mutabor0992
1586885239
А в Риме разве нет И кея???
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Viper for CSKA
1586887265
Сейчас в основе Лацио играет Иммобиле, то есть "неподвижный". Решили, видимо, взять в команду человека, игра которого будет соответствовать этой фамилии, пусть и чужой. А то Чиро что-то слишком быстро и хорошо играет. А, если серьезно, непонятно, зачем Лацио может понадобиться игрок такого типа и в таком возрасте. Дзюба, пусть и не откровенное дерево, но всё же "столб". Лацио играет быстро, резко, разнообразно. С Дзюбиньо так не получится, придётся в штрафную грузить или длинными передачами играть. А адептом этого "суперсовременного" стиля являются сейчас только Черчесов и тренеры из любительских лиг. Надо в таком случае и Стаса подтягивать.
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Garrincha58
1586933122
очередной фейк про Дзюбу сейчас нет футбола но новости должны быть иначе Дзюбу все забудут, а кому то это не выгодно
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zigbert
1586957056
Трудно представить Дзюду в Лацио.
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