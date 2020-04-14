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    La Gazzetta dello Sport: агент Мендеш предложил Дзюбу «Лацио»

    По информации La Gazzetta dello Sport, агент Жорже Мендеш, у которого отличные отношения с «Лацио», предложил нападающего «Зенита» и сборной России Артема Дзюбу римскому клубу.

    • Жорже Мендеш – португальский футбольный агент. Кроме Дзюбы, работает с Криштиану Роналду, Радамелем Фалькао, Анхелем ди Мариней, Диего Костой и другими известными игроками.
    • Ранее Дзюба подтвердил, что им интересовался «Тоттенхэм». Игрока не отпустило руководство российского клуба.
    • В этом сезоне РПЛ Дзюба сыграл 21 матч, забил 13 голов и отдал 9 ассистов.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    Сегодня, 16:21
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1119

      FENIX-SL 6 минут назад

      сначала газовая труба должна выйти из отверстия

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +645

      Play 36 минут назад

      Как вы можете такое писать! Это не Дзюбу предложили Лацио, это Дзюбе предложили Лацио.

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    #1
    sv1969
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