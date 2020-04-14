La Gazzetta dello Sport: агент Мендеш предложил Дзюбу «Лацио»

По информации La Gazzetta dello Sport, агент Жорже Мендеш, у которого отличные отношения с «Лацио», предложил нападающего «Зенита» и сборной России Артема Дзюбу римскому клубу.

Жорже Мендеш – португальский футбольный агент. Кроме Дзюбы, работает с Криштиану Роналду, Радамелем Фалькао, Анхелем ди Мариней, Диего Костой и другими известными игроками.

Ранее Дзюба подтвердил, что им интересовался «Тоттенхэм». Игрока не отпустило руководство российского клуба.

В этом сезоне РПЛ Дзюба сыграл 21 матч, забил 13 голов и отдал 9 ассистов.