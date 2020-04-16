«Зенит» может потребовать за Азмуна 35 миллионов. Претенденты на игрока – «Наполи», «Вест Хэм» и «Лестер»

Форвард «Зенита» Сердар Азмун интересен ряду европейских клубов. Помимо «Наполи», о возможном трансфере в который сообщалось ранее, на игрока претендуют «Вест Хэм» и «Лестер Сити».

Неаполитанцы рассматривают иранца в качестве замены Аркадиушу Милику, который может покинуть клуб летом. «Наполи» готовы купить Азмуна, несмотря на то, что у него нет гражданства Евросоюза. Итальянцы рассчитывают на сумму около 15 миллионов евро, но ожидается, что «Зенит» попросит не менее 35 миллионов.