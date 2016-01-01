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    «Зенит» может потребовать за Азмуна 35 миллионов. Претенденты на игрока – «Наполи», «Вест Хэм» и «Лестер»

    Форвард «Зенита» Сердар Азмун интересен ряду европейских клубов. Помимо «Наполи», о возможном трансфере в который сообщалось ранее, на игрока претендуют «Вест Хэм» и «Лестер Сити».

    Неаполитанцы рассматривают иранца в качестве замены Аркадиушу Милику, который может покинуть клуб летом. «Наполи» готовы купить Азмуна, несмотря на то, что у него нет гражданства Евросоюза. Итальянцы рассчитывают на сумму около 15 миллионов евро, но ожидается, что «Зенит» попросит не менее 35 миллионов.

    • Азмун перешел в «Зенит» в феврале 2019 года из «Рубина» за 12 миллионов евро.
    • В активе иранца 26 голов и 10 ассистов в 45 матчах в составе петербургской команды.
    • Форвард оценивается Transfermarkt в 14,5 миллиона евро.

    Источник: Area Napoli

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    Сегодня, 16:33
    Комментарии9
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      Рейтинг: +5549

      Persona_non_Grata 40 минут назад

      Потребовать он может сколько угодно , а вот сколько дадут ?

      2
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      Рейтинг: +8

      sizikovaleksandrala 50 минут назад

      Нeдавнo наткнулся на блoг чувaка который нaкачал тeло домa с помощью пояса миостимулятора, в нaчалe не поверили, нo решили с жeной пoпробовaть. Через неделю были в шоке от результaта: помаленьку уходит пузo, вырисoвываются кубики, подкачaл спину, а женa убрала в тaлии пару сaнтимeтров. Да и прикол чтo нe надо ничeго делaть простo надел и включил, да и по времени всего 20 минут в дeнь. Этo рeальнo самый лeнивый и быстрый спосoб пoхудeть и подкачаться, вoт тот блoг ===---- https://cuz.su/prees

      0
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      Рейтинг: +7597

      BRO_football 1 час назад

      Вот она - замена Чалова для английских клубов.

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      Рейтинг: +447

      elessar arnor 1 час назад

      забавно, ценники у всех попадали и попадают, а у Азмуна поднимается)

      1
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      Рейтинг: +1519

      klim2m 1 час назад

      Поздняк метатся))) не продадите после больших перерывов Азмун хреново играет всегда))

      1
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      Рейтинг: +16173

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      А Семаку, верняк, хочется продать не Азмуна, а другого форварда, сами понимаете какого.

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      Рейтинг: +1519

      klim2m > DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Наврятли, а на шашлык поедут а дров нет )))

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      Рейтинг: +5484

      paracetamol 2 часа назад

      Надо 50 лямов просить, игрок качественный!

      0
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      Рейтинг: +1482

      Mister_Tomsk > paracetamol 2 часа назад

      ага при нынешнем кризисе, его цена 15 максимум.

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