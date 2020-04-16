«Зенит» может потребовать за Азмуна 35 миллионов. Претенденты на игрока – «Наполи», «Вест Хэм» и «Лестер»

Форвард «Зенита» Сердар Азмун интересен ряду европейских клубов. Помимо «Наполи», о возможном трансфере в который сообщалось ранее, на игрока претендуют «Вест Хэм» и «Лестер Сити».
Неаполитанцы рассматривают иранца в качестве замены Аркадиушу Милику, который может покинуть клуб летом. «Наполи» готовы купить Азмуна, несмотря на то, что у него нет гражданства Евросоюза. Итальянцы рассчитывают на сумму около 15 миллионов евро, но ожидается, что «Зенит» попросит не менее 35 миллионов.
- Азмун перешел в «Зенит» в феврале 2019 года из «Рубина» за 12 миллионов евро.
- В активе иранца 26 голов и 10 ассистов в 45 матчах в составе петербургской команды.
- Форвард оценивается Transfermarkt в 14,5 миллиона евро.
Источник: Area Napoli