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  • «Зенит» может потребовать за Азмуна 35 миллионов. Претенденты на игрока – «Наполи», «Вест Хэм» и «Лестер»

«Зенит» может потребовать за Азмуна 35 миллионов. Претенденты на игрока – «Наполи», «Вест Хэм» и «Лестер»

16 апреля 2020, 16:33
9

Форвард «Зенита» Сердар Азмун интересен ряду европейских клубов. Помимо «Наполи», о возможном трансфере в который сообщалось ранее, на игрока претендуют «Вест Хэм» и «Лестер Сити».

Неаполитанцы рассматривают иранца в качестве замены Аркадиушу Милику, который может покинуть клуб летом. «Наполи» готовы купить Азмуна, несмотря на то, что у него нет гражданства Евросоюза. Итальянцы рассчитывают на сумму около 15 миллионов евро, но ожидается, что «Зенит» попросит не менее 35 миллионов.

  • Азмун перешел в «Зенит» в феврале 2019 года из «Рубина» за 12 миллионов евро.
  • В активе иранца 26 голов и 10 ассистов в 45 матчах в составе петербургской команды.
  • Форвард оценивается Transfermarkt в 14,5 миллиона евро.

Источник: Area Napoli
Россия. Премьер-лига Зенит Наполи Вест Хэм Лестер Милик Аркадиуш Азмун Сердар
Комментарии (9)
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paracetamol
1587045732
Надо 50 лямов просить, игрок качественный!
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DOCTOR PENALTY
1587045737
А Семаку, верняк, хочется продать не Азмуна, а другого форварда, сами понимаете какого.
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klim2m
1587046502
Поздняк метатся))) не продадите после больших перерывов Азмун хреново играет всегда))
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BRO_football
1587049831
Вот она - замена Чалова для английских клубов.
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Garrincha58
1587057630
сейчас никто не станет платить много денег тем более за Азмуна
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ilichkadr
1587058626
Очередная порция словесного поноса ни о чём. Откуда может знать источник на что претендует Вест Хем, Лестер и что попросит (может ) Зенит!?
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