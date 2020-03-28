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    TodoFichajes: «Зенит» запросил у «Наполи» за Азмуна 25 миллионов, трансфер может состояться летом

    «Наполи» продолжает интересоваться форвардом «Зенита» Сердаром Азмуном и получил от россиян информацию о сумме выкупа игрока. Как пишет TodoFichajes, зенитовцы запросили за иранца 25 миллионов евро.

    Итальянцы хотят организовать переход летом. На трансферном рынке Азмун стоит 18 миллионов евро.

    • Форвард выступает за «Зенит» с февраля 2019 года.
    • В текущем сезоне РПЛ Азмун принял участие в 21 матче, забил десять голов.
    • Сезон РПЛ приостановлен как минимум до 24 апреля из-за пандемии коронавируса.

    Источник: TodoFichajes

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    28.03.2020 16:15
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ 29 марта 2020, 11:55

      Хорошая сделочка, лично я ,ЗА...))

      -1
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      Рейтинг: +7067

      Рубинище > _Marqella_ 29 марта 2020, 16:09

      Послушай девушку и сделай наоборот- вот, как раз тот случай

      1
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 29 марта 2020, 11:42

      Дороговато. Согласятся ли итальянцы на такую сумму? Игрок хороший но реализация моментов оставляет желать лучшего.

      3
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      Рейтинг: +7067

      Рубинище > zigbert 29 марта 2020, 16:11

      В обще утятиной отдаёт. У них проблем других сейчас нет? да и непонятно какие ценники будут когда всё закончится.

      2
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      Рейтинг: +549

      Жентус 29 марта 2020, 04:06

      Да банально цену Азмуну набивают. И не стоит он столько, да и цены на игроков должны значительно упасть. Если такое предложение есть, нужно срочно продавать, за такие деньги можно действительно хорошего нападающего купить. Не в обиду Азмуну, но его реализация просто кошмарна, а мяч от него порой отскакивает как от дерева, несмотря на все его красивые моменты и голы.

      0
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      Рейтинг: +663

      NEONFOL 28 марта 2020, 18:59

      азмуна продают, кокорин послал нафиг и уходит в локо, дзюба на пенсию, походу бомжики опять отсасывать у газовой магистрали собираются, не избежать им этого, позорище страны

      -1
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      Рейтинг: +7067

      Рубинище > NEONFOL 28 марта 2020, 19:30

      Если продадут Азмуна и ******* Какорина ЛЧ с Зенитом можно не смотреть. тактика и результат понятен

      1
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      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ > Рубинище 29 марта 2020, 11:56

      Не заменимых нет...Зенит как то и без Азмуна чемпионство брал...Странно,да???

      2
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      Рейтинг: +7067

      Рубинище > _Marqella_ 29 марта 2020, 16:06

      И какого толку от такого чемпиона? что бы потом обобраться в группе. от нашего чемпионата и так нет никакого удовольствия, за исключением некоторых игр. вся надежда на евро кубки-где ватокатание не проходит. А играть будут никому ненужные аргентинцы.и Сутормин с Ерохиным? ну смешно даже. или приобретать кота в мешке, пока адаптируется, сыграется сезон в еврокубках коту под хвост. Не понимаю селекцию Зенита. Какорина отдали-в место того чтобы он сыгрывался с Малкомом и Азмуном. А теперь и Иранца продать.

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      Рейтинг: +1929

      Romio-xxx 28 марта 2020, 18:37

      Стыдно за бЗенит

      -1
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      Рейтинг: +7067

      Рубинище 28 марта 2020, 18:00

      Вот ну зря. такая суперская группа атаки Азмун, Какорин, Малком. зачем себя ослаблять то. Дзюбу им подарите, с масками в придачу

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      Рейтинг: +17785

      paracetamol 28 марта 2020, 17:02

      Пусть продают, Кокорин есть! Себу не продавать!

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      Рейтинг: +67330

      portero 28 марта 2020, 16:32

      Еще неизвестно, как цены упадут к лету.

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      Рейтинг: +24282

      DOCTOR PENALTY 28 марта 2020, 16:32

      Сделайте приятное болельщикам, оставьте Азмуна в покое. Лучше пересадите дерево в какую-нибудь другую команду.Можно как на субботнике - бесплатно.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +67330

      portero > DOCTOR PENALTY 28 марта 2020, 16:34

      Дзюба, кпк икона для кого-то кто решает, его никак нельзя трогать.

      4
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      Рейтинг: +24282

      DOCTOR PENALTY > portero 28 марта 2020, 16:40

      Нехер тогда о Европе думать.

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