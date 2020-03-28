TodoFichajes: «Зенит» запросил у «Наполи» за Азмуна 25 миллионов, трансфер может состояться летом

«Наполи» продолжает интересоваться форвардом «Зенита» Сердаром Азмуном и получил от россиян информацию о сумме выкупа игрока. Как пишет TodoFichajes, зенитовцы запросили за иранца 25 миллионов евро.

Итальянцы хотят организовать переход летом. На трансферном рынке Азмун стоит 18 миллионов евро.