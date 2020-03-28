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  • TodoFichajes: «Зенит» запросил у «Наполи» за Азмуна 25 миллионов, трансфер может состояться летом

TodoFichajes: «Зенит» запросил у «Наполи» за Азмуна 25 миллионов, трансфер может состояться летом

28 марта 2020, 16:15
18

«Наполи» продолжает интересоваться форвардом «Зенита» Сердаром Азмуном и получил от россиян информацию о сумме выкупа игрока. Как пишет TodoFichajes, зенитовцы запросили за иранца 25 миллионов евро.

Итальянцы хотят организовать переход летом. На трансферном рынке Азмун стоит 18 миллионов евро.

  • Форвард выступает за «Зенит» с февраля 2019 года.
  • В текущем сезоне РПЛ Азмун принял участие в 21 матче, забил десять голов.
  • Сезон РПЛ приостановлен как минимум до 24 апреля из-за пандемии коронавируса.

Источник: TodoFichajes

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Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Зенит Наполи Азмун Сердар
Комментарии (18)
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DOCTOR PENALTY
1585402358
Сделайте приятное болельщикам, оставьте Азмуна в покое. Лучше пересадите дерево в какую-нибудь другую команду.Можно как на субботнике - бесплатно.
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portero
1585402366
Еще неизвестно, как цены упадут к лету.
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paracetamol
1585404140
Пусть продают, Кокорин есть! Себу не продавать!
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Рубинище
1585407623
Вот ну зря. такая суперская группа атаки Азмун, Какорин, Малком. зачем себя ослаблять то. Дзюбу им подарите, с масками в придачу
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Romio-xxx
1585409828
Стыдно за бЗенит
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NEONFOL
1585411148
азмуна продают, кокорин послал нафиг и уходит в локо, дзюба на пенсию, походу бомжики опять отсасывать у газовой магистрали собираются, не избежать им этого, позорище страны
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Жентус
1585443981
Да банально цену Азмуну набивают. И не стоит он столько, да и цены на игроков должны значительно упасть. Если такое предложение есть, нужно срочно продавать, за такие деньги можно действительно хорошего нападающего купить. Не в обиду Азмуну, но его реализация просто кошмарна, а мяч от него порой отскакивает как от дерева, несмотря на все его красивые моменты и голы.
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zigbert
1585471369
Дороговато. Согласятся ли итальянцы на такую сумму? Игрок хороший но реализация моментов оставляет желать лучшего.
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_Marqella_
1585472112
Хорошая сделочка, лично я ,ЗА...))
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