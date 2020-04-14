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  • Алиев: «Лукашенко ничего не боится. У Батьки действительно есть жопа и яйца, настоящий мужик»

Алиев: «Лукашенко ничего не боится. У Батьки действительно есть жопа и яйца, настоящий мужик»

14 апреля 2020, 14:28
52

Экс-полузащитник «Локомотива» и сборной Украины Александр Алиев поделился мнением о поведении президента Белоруссии Александра Лукашенко в свете пандемии коронавируса.

«Сейчас чемпионат Белоруссии — номер один в мире, двенадцать стран его транслируют. Вот кенту (Милевскому – прим. «Чемпионата») 35 лет, а на него смотрит весь мир! Раньше я смотрел на него в Лиге чемпионов, а сейчас в чемпионате Белоруссии. Рад за него. Ему нечего жаловаться. В данный момент каждый завидует чемпионату Белоруссии, потому что люди тренируются и играют.

Батька все правильно сделал! Он правильные слова говорит. В стране есть работа, а те люди, что уезжают в Польшу… Правильно Лукашенко сказал, что нечего туда уезжать! У них же есть рабочие места. Его ничего не пугает, у человека действительно есть жопа и яйца. Видно, что это настоящий мужик», — сказал Алиев.

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Источник: Sport24
Белоруссия. Высшая лига Локомотив Алиев Александр
Комментарии (52)
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altezzik
1586864489
Главное, чтобы мозг был.
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РМЗ
1586865866
Потому что он русак а не жид
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Давид59
1586867411
Он (Лукашенко) ничего не боится - это да. Рискует здоровьем людей. Это называется "преступление". Нечему тут аплодировать
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Давид59
1586867649
Люди, которые говорят о прекрасной жизни в Белоруссии сами бы попробовали за такие зарплаты пожить. А уж Алиев со своими заработанными миллионами...
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bset
1586871323
Да уж, у Лукашенко действительно жопа. Надеюсь, мы с белорусами до последнего не будем открывать границы. Есть подозрение, что у нас все закончится раньше, чем у Белоруссии.
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paracetamol
1586872106
Жопа есть яйца есть, а мозгов нет. Вот в чем заковыка!
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САДЫЧОК
1586873347
У Лукашенко везде жоп@ . Для таких , как Алиев он батька , а по сути , болтун и недалекий тип !
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zigbert
1586876566
Все это надо воспринимать со сдержанным оптимизмом. На сколько он окажется прав покажет окончание эпидемии.
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vka1970
1586883687
Батька по версии Алиева с яйцами и ни чего не боится.А чё ему бояться то ? Чуть что лучшие медики спасут царскую шопу, а как остальным быть ? Вот и получается, что рискует батька чужими задницами, а не своей.С такой колокольни каждый смелым будет...........
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alex1951
1586890509
Своими действиями Бацька вредит своему сябру Путе! Коварный план директора колхоза вызвал беспокойство не только в Кремле,но и Белом доме............Бацька потирает ручки!)))
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