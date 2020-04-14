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    Алиев: «Лукашенко ничего не боится. У Батьки действительно есть жопа и яйца, настоящий мужик»

    Экс-полузащитник «Локомотива» и сборной Украины Александр Алиев поделился мнением о поведении президента Белоруссии Александра Лукашенко в свете пандемии коронавируса.

    «Сейчас чемпионат Белоруссии — номер один в мире, двенадцать стран его транслируют. Вот кенту (Милевскому – прим. «Чемпионата») 35 лет, а на него смотрит весь мир! Раньше я смотрел на него в Лиге чемпионов, а сейчас в чемпионате Белоруссии. Рад за него. Ему нечего жаловаться. В данный момент каждый завидует чемпионату Белоруссии, потому что люди тренируются и играют.

    Батька все правильно сделал! Он правильные слова говорит. В стране есть работа, а те люди, что уезжают в Польшу… Правильно Лукашенко сказал, что нечего туда уезжать! У них же есть рабочие места. Его ничего не пугает, у человека действительно есть жопа и яйца. Видно, что это настоящий мужик», — сказал Алиев.

    «Свои языки засуньте подальше». Алиев показал фото с отрицательным результатом теста на коронавирус

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 14:28
    Комментарии18
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      Рейтинг: +3885

      САДЫЧОК 6 минут назад

      У Лукашенко везде жоп@ . Для таких , как Алиев он батька , а по сути , болтун и недалекий тип !

      0
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      Рейтинг: +5468

      paracetamol 27 минут назад

      Жопа есть яйца есть, а мозгов нет. Вот в чем заковыка!

      2
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      Рейтинг: +14203

      bset 40 минут назад

      Да уж, у Лукашенко действительно жопа. Надеюсь, мы с белорусами до последнего не будем открывать границы. Есть подозрение, что у нас все закончится раньше, чем у Белоруссии.

      0
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      Рейтинг: +37997

      MaxRnD > bset 35 минут назад

      При 146-и лямах населения у нас, навряд ли раньше ...

      0
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      Рейтинг: +467

      Граф2019 1 час назад

      я его генеталии не мерил! но он не паникер...

      0
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      Рейтинг: +2576

      Давид59 1 час назад

      Люди, которые говорят о прекрасной жизни в Белоруссии сами бы попробовали за такие зарплаты пожить. А уж Алиев со своими заработанными миллионами...

      1
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      Рейтинг: +37997

      MaxRnD > Давид59 50 минут назад

      (с) в Белоруссии сами бы попробовали за такие зарплаты пожить

      Попробуйте выехать за пределы Питера и узнать зарплату и цены в регионах РФ. Уверен, будете неприятно удивлены

      2
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      Рейтинг: +9553

      DeStar 1 час назад

      Все-равно не особо понял что хотел сказать алиев. Мол чемп играет ок, и все? в остальном вопрос. Я далеко не фан Луки, но понимаю почему он делает то что делает( ну одну из причин скорее знаю) , это тупо экономика, беларусь в европе оооочень бедная страна, тут тупо месяц простоя и все по жопе пойдёт, но следить за гигиеной надо, условный колхоз может спокойно работать каждый день, там нет потока людей и все такое, главное контролировать на местах и выжимать как можно больше, а то к концу года станем белорусским краем рф.

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      Рейтинг: +2576

      Давид59 1 час назад

      Он (Лукашенко) ничего не боится - это да. Рискует здоровьем людей. Это называется "преступление". Нечему тут аплодировать

      1
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      Рейтинг: +9553

      DeStar > Давид59 1 час назад

      В швеции делают также, никто её не хаит да? хотя я с тобой согласен в большем.

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      Рейтинг: +2576

      Давид59 > DeStar 1 час назад

      И там рискуют здоровьем людей. Ничего хорошего

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      Рейтинг: +9553

      DeStar > Давид59 58 минут назад

      везде риск есть, в конце концов сейчас все кого можно перевели на удалёнку. И поверь. Если я спрошу у 10 взрослых людей. у которых хотя бы семьи есть" выбираешь работу или карантин без бабла" 9 из 10 выберут работу. как минимум мужики. по крайней мере из всей моей компании работает на месте ка как и раньше всего 2 человека( из 13) и тот программист не поверишь) и то потоу что ему дома скучно и в офисе их трое осталось. А остальные по домам, еще один прогер, 2 страховщика, в "отпуске" ребята из общепита, тестировщица и так далее.

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      Рейтинг: +467

      Граф2019 1 час назад

      правильно грит чувак...

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      Рейтинг: +441

      elessar arnor 2 часа назад

      сосиски и масло крутое из Белоруссии привозят

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      Рейтинг: +9553

      DeStar > elessar arnor 1 час назад

      скорее молоко и сгущёнку)

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      Рейтинг: +441

      elessar arnor > DeStar 1 час назад

      новый вызов, сгущенка

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      Рейтинг: +957

      РМЗ 2 часа назад

      Потому что он русак а не жид

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