Алиев: «Лукашенко ничего не боится. У Батьки действительно есть жопа и яйца, настоящий мужик»

Экс-полузащитник «Локомотива» и сборной Украины Александр Алиев поделился мнением о поведении президента Белоруссии Александра Лукашенко в свете пандемии коронавируса.

«Сейчас чемпионат Белоруссии — номер один в мире, двенадцать стран его транслируют. Вот кенту (Милевскому – прим. «Чемпионата») 35 лет, а на него смотрит весь мир! Раньше я смотрел на него в Лиге чемпионов, а сейчас в чемпионате Белоруссии. Рад за него. Ему нечего жаловаться. В данный момент каждый завидует чемпионату Белоруссии, потому что люди тренируются и играют.

Батька все правильно сделал! Он правильные слова говорит. В стране есть работа, а те люди, что уезжают в Польшу… Правильно Лукашенко сказал, что нечего туда уезжать! У них же есть рабочие места. Его ничего не пугает, у человека действительно есть жопа и яйца. Видно, что это настоящий мужик», — сказал Алиев.

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